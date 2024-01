Tutto pronto al Sigep per la finalissima della Gelato World Cup

Tutto pronto oggi per la finale della Gelato World Cup, il campionato del mondo dedicato alla gelateria organizzato da Gelato e Cultura e Italian Exhibition Group.

La decima edizione della Gelato World Cup ha raggiunto il culmine della sua competizione globale dedicata all'arte della gelateria. Le sfide di monoporzioni in vetro, sculture di ghiaccio, mistery box e gelato gastronomico hanno testimoniato la maestria delle squadre provenienti da tutto il mondo. Quest'anno, la crescente tensione è evidente, ma la giuria internazionale ha introdotto un approccio oggettivo, promuovendo una meritocrazia libera da influenze esterne. Il commissario di gara, Sergio Colalucci, ha sottolineato la crescente professionalità nel settore, con squadre capaci di gestire le difficoltà del mestiere. La sfida mistery box, con ingredienti svelati poco prima della prova, mette a dura prova l'abilità e la creatività delle squadre, dimostrando la loro capacità di adattamento alle condizioni impreviste. La Gelato World Cup non solo celebra l'abilità artigianale italiana, ma riflette anche l'evoluzione del settore a livello globale. Cambiamenti estetici nella presentazione del gelato, nuovi abbinamenti di sapori e la crescita notevole delle nazioni partecipanti evidenziano una diversificazione e un miglioramento continuo.

La finalissima al Sigep

Le squadre partecipanti, provenienti da Argentina, Brasile, Cina, Corea del Sud, Germania, Italia, Perù, Singapore, Taipei cinese, Ungheria e Messico (in sostituzione dell’Austria), riflettono una rappresentanza globale e una crescita significativa delle competenze. In attesa della finalissima, prevista per il 22 gennaio, le squadre si preparano per le sfide di snack di gelato al cioccolato e il gran buffet finale.

Gli spettatori possono seguire l'evento in streaming attraverso l'app disponibile sul sito sigep.it. La Gelato World Cup è resa possibile grazie al sostegno di importanti sponsor come Anselmi, Babbi, Electrolux e Valrhona. Con il supporto di Adamance, Carpigiani, Caffè Camardo, Medac e altri, l'evento rimane una piattaforma di eccellenza per il settore della gelateria a livello mondiale.