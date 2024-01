Abi Professional, il 2024 è un anno speciale: l'associazione festeggia 10 anni

Carissimi membri stimati di Abi Professional e lettori di Italia a Tavola, con l'inizio del 2024, desidero esprimere, ancora una volta, i miei migliori auguri a ciascuno di voi e alle vostre famiglie. Quest'anno riveste un significato particolare poiché celebriamo il nostro decimo anniversario. Siamo in fermento per le numerose sfide e successi che ci attendono, tra cui il prossimo concorso nazionale, che aggiunge una nota di eccitazione al nostro già fervente entusiasmo.

Abi Professional, nel 2024, compie 10 anni di attività

Abbiamo già avuto un assaggio dell'eccezionale spirito di collaborazione e successo che caratterizzerà il 2024 grazie al "Convegno Annuale Solidus" i Professionisti dell'Ospitalità Tenutosi presso l'incantevole BW Plus Hotel Universo di Roma, l'evento ha visto la premiazione dei professionisti delle otto Associazioni che compongono Solidus.

Antonino Santoro professionista dell'anno di Abi Professional

È con grande piacere che annunciamo che il socio e coordinatore della sezione Sicilia, il carismatico Antonino Santoro, noto come Nino, è stato scelto per rappresentare la nostra associazione. Nino non è solo un imprenditore di successo nella sua amata Messina, ma ha anche dimostrato un impegno straordinario nell'organizzazione di un evento nazionale di grande rilievo, insieme ai Consiglieri di Sezione. Tuttavia, le sue capacità non si fermano qui. Nino ha contribuito notevolmente alla crescita della sezione siciliana e alla diffusione della conoscenza di Abi Professional in tutta la Sicilia. In una competizione serrata, Nino Santoro è emerso trionfante, guadagnando la fiducia della maggior parte del comitato esecutivo che lo ha votato come professionista dell'anno di Abi Professional. Rivolgiamo a lui le nostre più sincere congratulazioni per questo riconoscimento ben meritato.

Il suo impegno non solo riflette il suo straordinario spirito imprenditoriale ma incarna anche l'essenza di Abi Professional. Nino non solo ha contribuito a modificare la ricetta dello Zio, rendendo il cocktail "Saigon" il più apprezzato e bevuto a Messina, ma sta anche facendo crescere notevolmente la nostra presenza in Sicilia, aprendo le porte a nuove opportunità per le aziende grazie al suo instancabile impegno. Quest'anno, il nostro decimo anniversario segna solo l'inizio di un percorso ancora più affascinante. Siamo entusiasti di ciò che il futuro riserva per Abi Professional nel 2024 e siamo grati di avere individui dedicati come Nino Santoro, che con impegno guidano la nostra associazione, nei loro territori di competenza, verso nuovi orizzonti di successo. Grazie a ognuno di voi per essere parte integrante di questa straordinaria avventura con Abi Professional. Il 2024 sarà davvero un anno indimenticabile.