Sigep, giù il sipario con la finale italiana della Coppa del Mondo del panettone

La 45esima edizione del Sigep, il Salone internazionale della gelateria, pasticceria, panificazione artigianale e del caffè, si è conclusa oggi, mercoledì 25 gennaio. E l'atto atto finale della fiera, che quest'anno ha visto coinvolti 5mila business meeting negli stand dei 1200 brand espositori grazie agli oltre 500 top buyer provenienti da 84 paesi del mondo, è stato caratterizzato dalla premiazione dei dieci finalisti che parteciperanno alla Coppa del Mondo del panettone, che si svolgerà a Milano dal 6 al 8 novembre 2024.

Si è conclusa la 45esima edizione di Sigep

I vincitori della finale italiana della Coppa del Mondo del panettone

I cinque finalisti Italiani per la categoria panettone tradizionale si sono così classificati:

Pompilio Giardino, Panificio Pompilio Adriano - Irpino (Av) Pesce Pasquale Pasticceria Pesce 1896 - Avella (Av) Damiano Pagani Pasticceria Pagani - Dello (Bs) Musumeci Antonino, Pasticceria Musumeci - Misterbianco (Ct) Lastra Francesco Pasticceria Ga - Castellamare di Stabia (Na)

I premiati nella categoria panettone tradizionale 1/3 I premiati nella categoria panettone al cioccolato 2/3 Giuseppe Piffaretti, ideatore della Coppa del Mondo del Panettone 3/3 Previous Next

Mentre per la categoria panettone al cioccolato i cinque finalisti italiani si sono così classificati:

Armando Pascarella Pasticceria Armando Pascarella - San Felice a Cancello (Ce) Alessandro Slama Dar Slama - Ischia (Na) Andrea Marzo La Dolce Sicilia - Rivoli (To) Michele Somma Pasticceria La Delizia - Santa Maria la Carità (Na) Pasquale Iannelli Casa Mastroianni - Lamezia Terme

Sigep ancora punto di riferimento per l'industria del foodservice dolce

«Si confermano gli ottimi risultati della scorsa edizione, con visitatori provenienti da 160 Paesi. Internazionalità, visione, artigianalità, innovazione, identità territoriali che diventano globali e si coniugano con il mondo. Questo e molto altro ha espresso la 45esima edizione di Sigep». Così Maurizio Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group, ha commentato la conclusione della fiera. «La manifestazione si conferma punto di riferimento per l'industria del foodservice dolce - ha detto Ermeti - proponendo sfide sempre più all'avanguardia e tecnologiche. Un appuntamento di business unico che a Rimini, vocata all'innovazione, ha trovato un enorme valore aggiunto».

Numerose le presenze estere provenienti da Europa (Spagna, Germania, Romania, Francia, Grecia), Area Balcani (Croazia, Serbia, Albania), Medio Oriente (Turchia, Arabia Saudita, Iraq, Libano), Africa (Marocco, Egitto, Tunisia), Nord America (USA, Canada), Centro Sud-America (Brasile Argentina, Messico), Asia e Sud est asiatico (Cina, Corea del Sud, Giappone, India).

Sigep, attenzione alle nuove generazioni di professionisti

L'ultima giornata di Sigep ha visto inoltre la partecipazione di 3.250 studenti da 70 scuole alberghiere e istituti professionali per un educational tour che ha abbinato la formazione pratica all'interazione con le aziende. L'iniziativa rientra nel progetto Sigep Academy che ingloba Sigep Giovani e Sigep per le scuole.

Sigep, un'overview a 360 gradi e il tema della sostenibilità

Sigep 2024 ha raccolto le principali proposte del mondo del foodservice dolce, tra incontri su innovazioni di prodotto, nuovi trend di consumo e show-cooking con i grandi maestri del dolce artigianale che hanno coinvolto distributori, catene di ristorazione e pubblici esercizi. In esposizione le aziende leader di macchine e ingredienti per la gelateria e la pasticceria, la panificazione e la pizza, le filiere del cioccolato e del caffè.

Sigep 2024 ha raccolto le principali proposte del mondo del foodservice dolce

E la sostenibilità è stato il filo conduttore di questa edizione. Mentre la green economy sbarca in gelateria, investe anche la pasticceria, che strizza l'occhio al vegetale ed esplora nuove frontiere, tra cui l'intelligenza artificiale. Anche il cioccolato ha mostrato un'inclinazione ai processi produttivi consapevoli, mentre il comparto del caffè si rivolge a un consumatore sempre più attento che predilige le imprese più sostenibili.

Sigep, quando si svolgerà l'edizione del 2025?

Italian Exhibition Group dà appuntamento per Sigep 2025 dal 18 al 22 gennaio, sempre alla Fiera di Rimini mentre si prepara per Sigep China, dal 24 al 26 aprile a Shenzhen e per il debutto di Sigep Asia, in programma a Singapore dal 26 al 28 giugno. Intanto, un'altra manifestazione Food&Beverage targata Ieg è alle porte: dal 18 al 20 febbraio la Fiera di Rimini ospiterà infatti Beer&Food Attraction.