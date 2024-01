Della Marta mette in vetrina le bottiglie dei campioni

Uno showroom di sicuro impatto scenografico. A Milano in via Maroncelli, strada antica che confina con l’avveniristico quartiere di Porta Nuova. Quello di Della Marta, azienda piemontese sul mercato da 20 anni, è uno spazio espositivo dove il design respira e comunica. Massimo Della Marta crea vetrine climatizzate per il vino, cantinette di diverse capacità a elevato tasso di tecnologia e che a livello estetico lasciano con la bocca aperta. Arredo funzionale, l’evoluzione del frigorifero che miscela arte, tecnologia e design. Basti pensare a Emme 12, la vetrina più sottile al mondo con compressore a bordo. Può essere anche personalizzata con cornici di diversi formati e colorazioni, così come il pannello interno che è magnetico e dunque intercambiabile e che presenta un termoregolatore in tecnologia 4.0 che permette al cliente di gestire la vetrina tramite app.

Le firme dei campioni decorano la vetrina Della Marta

Della Marta, temperature differenti nella stessa vetrina

Nello showroom milanese, tra le diverse opere, brilla una vera e propria stella: The Wine of the Champions”. «È una vetrina a tutto tondo, che si sviluppa su tutti i lati – spiega Massimo Della Marta – Il primo impianto al mondo dotato di refrigerazione centrale, in verticale. L’evaporatore è il supporto. Accoglie 120 bottiglie, sia di vino bianco e rosato sia di rosso, con temperature differenti. Bottiglie firmate e realizzate da campioni di calcio del calibro di Roberto Carlos, Materazzi o Sneijder, che grazie al produttore Fabio Cordella hanno potuto impostare il loro vino con l’enologo. Una vera collezione».

Massimo Della Marta

Della Marta, il frigorifero più piccolo del mondo

Di grande interesse anche Quadro Vino, tutelato da un brevetto mondiale. Va appeso a una parete ed è il frigorifero più piccolo del mondo. Anche in questo caso è stata realizzata una declinazione calcistica. Quello di Ronaldinho refrigera direttamente a 4 C° ed è stato pensato solo per lo Champagne. All’interno anche due calici.

The Wine of the Champions accoglie 120 bottiglie 1/4 La refrigerazione centrale del The Wine of the Champions 2/4 Il Quadro Vino da parete 3/4 Lo showroom milanese di Della Marta 4/4 Previous Next

La produzione Della Marta, azienda che esporta (quota 90%) in 70 Paesi, non guarda solo al mondo enologico, ma prevede anche moduli per salumi, formaggi e pasticceria.

Della Marta Milano

Via Pietro Maroncelli 5 – 20154 Milano

Tel 02 09947727