Chef Oldani omaggia Sinner: il piatto per il campione dell'Australian Open

Tutta Italia si è stretta attorno a Jannik Sinner. Il tennista altoatesino ha trionfato nell'ultima edizione dell'Australian Open, vincendo un'insperata finale (considerando la brutta piega che aveva preso la partita) e portando in alto il vessillo dello sport azzurro. Tanti i complimenti pubblici arrivati al giovane tennista: da colleghi a politici, passando per altri sportivi e personaggi dello spettacolo. Non poteva mancare anche l'omaggio del mondo gastronomico, e che omaggio verrebbe da dire. Considerando come Davide Oldani, già chef del due stelle Michelin D'O di Cornaredo (in provincia di Milano) e del più recente Olmo abbia dedicato addirittura una ricetta al fresco vincitore dell'Open di Australia.

Il piatto di Davide Oldani dedicato a Jannik Sinner

Il piatto di Oldani dedicato a Sinner, immancabile la carota

Non poteva mancare la carota tra gli ingredienti utilizzati da Davide Oldani (che, sempre a proposito di tennis, qualche anno fa fu protagonista di uno spot Barilla con Roger Federer) nel suo omaggio a Sinner (un chiaro riferimento al colore dei capelli del tennista).

«Il famoso detto "La ciliegia sulla torta - scrive lo chef sui suoi canali social - oggi, come in un incantesimo, si trasforma in "La carota sulla torta". La mia dedica al giovane campione Jannik Sinner ...fonte di ispirazione per i giovani e non solo. Bravo, bravo e bravo! Carota, mandorla e profumo di caffè».