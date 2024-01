“We Are Sinners”, il cocktail che celebra la vittoria in Australia di Sinner

Si può celebrare una storica vittoria con un cocktail? La domanda è retorica se il vincitore è Jannik Sinner e il cocktail si chiama “We Are Sinners”. Lo storico trionfo del tennista azzurro agli Australian Open, oltre a far gioire milioni di sportivi italiani per un successo che mancava da 48 anni nei tornei del Grande Slam, ha ispirato anche l'esperto barman Danilo De Rinaldis che ha creato un nuovo cocktail per celebrare a casa, come nei locali, l'epico trionfo dell'altoatesino a Melbourne. Il cuore di questo mix carico d'energia è proprio il Black Sinner, liquore al caffè ultima creazione di un altro campione internazionale, Bruno Vanzan, barman abituato a stare sul tetto del mondo della propria categoria, mixologist, flair bartender, formatore e imprenditore.

Ecco "We are Sinners", il cocktail che celebra l‘impresa del tennista italiano

Black Sinner in Italia dal 1 febbraio

Il liquore Black Sinner sarà distribuito in Italia a partire dall'1 febbraio 2024 da Anthology by Mavolo, realtà padovana di spicco del settore specializzata nell'importazione e nella distribuzione esclusiva in Italia di champagne, spirits e distillati. Ogni giovane tennista oggi vorrebbe essere Sinner e non c'è caffè che non vorrebbe finire in una delle bottiglie numerate di Black Sinner. Il suo carattere è frutto di una miscela al 100% di caffè arabica mono origine: tra tutti il pregiatissimo Etiopia Sidamo e il Colombiano superiore.

Il tennista Jannik Sinner

La selezione dei chicchi migliori, tostati delicatamente e poi macinati manualmente è la garanzia di una qualità controllata e un'eccellenza uniforme. Naturalmente la ricetta è segreta, ma il talento è naturale. “We Are Sinners” esalta con intensità e morbidezza il gioco del caffè, eccellente sia da fondo campo, sia in attacco e insuperabile nel sorprendere in controtempo, proprio come Jannik. Può un cocktail dunque diventare l'appuntamento fisso con il successo? Dipende solo dal successo. Il cocktail c'è. La rima pure: "We Are Sinners, always winners".

La ricetta e la guida alla preparazione di “We Are Sinners”

30 ml Black Sinner (distribuito da Anthology by Mavolo)

30 ml London dry gin

20 ml Lime

15 ml Sciroppo di cocco

3 pezzi di zenzero fresco

Top black orange

Quindi procedere in questo modo: