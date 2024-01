Geanina Felea, dal sogno di un centro estetico alla carriera nella mixology

Durante il settimo Convegno Nazionale Abi Professional, tenutosi nella sala concorsi, tra la folla di partecipanti e curiosi accorsi per assistere a questa prestigiosa kermesse organizzata da Abi Professional, abbiamo notato la presenza di una nuova socia giunta in finale al Concorso Nazionale.

Genina Felea al Convegno Nazionale Abi Professional

Intrigati dalla sua presenza, ci siamo rapidamente avvicinati per un'intervista al fine di comprendere le ragioni che spingono le persone a competere a questi elevati livelli, considerando che ha appena aderito all'associazione e quindi ad affrontare una schiera di concorrenti sicuramente più preparati di lei.

Dal sogno di un centro estetico alla carriera nel mondo della mixology

Si chiama Geanina Felea, di origini rumene, ha 28 anni ed è arrivata in Italia con altre aspirazioni, in particolare quella di aprire un centro estetico di alto profilo. Dopo alcuni mesi, mentre si trovava a Francavilla al Mare (Ch), il paese in cui risiede, ha avuto l'opportunità di seguire un corso di barman. Questa esperienza ha cambiato radicalmente i suoi piani, portandola a riconsiderare la sua vecchia idea per abbracciare con entusiasmo la nuova professione.

Durante il suo breve ma intenso percorso professionale, Geanina ha avuto modo di incontrare Massimo Urru, coordinatore della sezione Abruzzo Molise di Abi Professional. Il corso è stato il punto di partenza che le ha consentito di avviare una vera e propria carriera professionale.

Il Tennis Bar Gelateria di Francavilla al Mare

Attualmente, Geanina lavora con grande soddisfazione presso il locale “Bar Gelateria Tennis (dal Professore)” a Francavilla al Mare, situato in piazzale Sirena, a pochi passi dal lungomare. Francavilla al Mare, pur trovandosi nelle immediate vicinanze di Pescara, appartiene già alla provincia di Chieti. Tuttavia, questa distinzione geografica sembra essere di poco rilievo, poiché l'identità della popolazione mantiene un forte legame con la cultura abruzzese. Chi ha avuto l'opportunità di vivere o di lavorare in questa regione ricorda certamente la sincerità e la cordialità delle persone. L'accoglienza è considerata un'arte memorabile, in linea con l'eccezionale cultura locale.

Geanina al tennis bar gelateria, si dedica con passione a deliziare sia i residenti che i visitatori stagionali, proponendo ottimi cocktail rinfrescanti con i golosissimi gelati preparati direttamente nel laboratorio del locale. Inoltre, sta perfezionando la sua abilità nel mondo della mixology partecipando a master e corsi, offrendo così ai clienti esperienze di gusto sempre più raffinate e innovative. Seguendo le orme del suo mentore Massimo Urru, Geanina è già una perfetta esecutrice di ottimi cocktail classici. Mi assicura che i clienti apprezzano la sua notevole capacità, confermando la sua posizione come una professionista del settore che sa come soddisfare i gusti più esigenti.

Genina Felea con il cocktail in gara

Chiediamo intanto a Geanina perché si è iscritta all’Abi Professional, e la sua risposta non è così scontata.

Mi sono iscritta all'associazione, innanzitutto, perché frequentando il corso di barman organizzato da loro, ho avuto modo di conoscere persone splendide e professionisti umili che sono completamente a disposizione di tutti i corsisti. In secondo luogo, credo fermamente che i professionisti si completino appartenendo a un'associazione che li rappresenti e li coinvolga, offrendo visibilità e nuove opportunità in continuo sviluppo.»

Riguardo a ciò che l'associazione dovrebbe fare per i giovani che si avvicinano alla professione, Geanina suggerisce:

Innanzitutto, dovremmo coinvolgere le scuole alberghiere, che devono davvero essere un faro per i giovani. Successivamente, continuare con i concorsi, ma ampliare le iniziative includendo attività che uniscano i soci. Queste potrebbero essere iniziative culturali, come visite alle distillerie, ma anche momenti ludici, che rappresentano un vero collante tra i professionisti.

La professione della barlady è sicuramente impegnativa e alle volte vengono sacrificati anche i rapporti sociali. Tu sei giovane e cosa ti senti di dire alle giovani ragazze?

Soprattutto che la fatica e l’impegno pagano sempre, anche in termini economici, magari non subito ma a lungo andare di sicuro. Esplorare il mondo e non fermarsi al proprio orticello. Studiare e accettare sempre il confronto che è sempre costruttivo.

La sua arte estetica Geanina l’ha dimostrata anche durante la finale, presentando un cocktail “Any Time” di grande raffinatezza. Lo ha preparato con maestria e sicurezza alla pari degli altri concorrenti che avevano dalla sua parte una lunga esperienza lavorativa.

Guatemale, il cocktail di Geanina Felea

45 ml Xibal Gin

15 ml Passoa

30 ml Succo di Mango

10 ml succo Cranberry

10 ml succo Lime

6 gocce Stillabunt

Decorato da Fetta di mango esiccato con ciliegina ricoperta da petali di fiori edibili