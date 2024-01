Culinary Team Sicilia in gara alle Olimpiadi di Cucina di Stoccarda

Sarà il Culinary Team Sicilia a rappresentare, tra pochi giorni, la cucina dell'Isola in un contesto internazionale assolutamente di prestigio e molto antico: l'Ika 2024, ovvero le Olimpiadi di cucina, che dal 2 al 7 febbraio prossimi andranno in scena a Stoccarda, in Germania. Il Team nasce come squadra ufficiale dell'Unione Regionale Cuochi Siciliani, facente capo alla Federazione Italiana Cuochi, e vedrà gareggiare nel box 15 grandi professionisti, tra chef e pastry chef, guidati dal presidente di Urcs, Rosario Seidita, dal team manager, Liborio Bivona, e dal capitano, Giovanni Cappello.

Il Culinary Team Sicilia

Sicilia, regione europea della gastronomia 2025

«Sono orgoglioso - ha detto il presidente Seidita - che il Team Sicilia possa partecipare alle Olimpiadi, presentando un tavolo di cucina fredda con piatti realizzati con le eccellenze della nostra Sicilia, appena nominata da Igcat “regione europea della gastronomia 2025”, contribuendo a promuovere e valorizzare il brand Sicilia».

Al Team Sicilia la gara del tavolo di cucina fredda

Come da regolamento, infatti, per la categoria Regional Team Culinary Art il tavolo di cucina fredda prevede la preparazione di 3 antipasti (di cui uno vegano), 4 finger food (2 caldi e 2 freddi), un piatto festivo da buffet, un menu gastronomico da 5 portate, 4 friandises e 4 dessert al piatto. Le preparazioni virtualmente richiameranno tutti i posti più belli e affascinanti della Sicilia. «Certamente è una grande emozione partecipare ad un concorso culinario di alto livello - ha detto il Team Manager Bivona - ma allo stesso tempo siamo determinati e fiduciosi sull'obiettivo da seguire, in virtù delle sessioni di allenamenti e prove fatte in questi mesi sul nostro menu». A tutto il Team Sicilia sono andati gli auguri di buon lavoro e di buona competizione dalla dirigenza Fic e dal presidente nazionale di Federcuochi, Rocco Cristiano Pozzulo.

Chi fa parte della Delegazione Culinary Team Sicilia

Questa, dunque, la Delegazione Culinary Team Sicilia che gareggerà nel nome dell'Isola: Liborio Bivona, Angelo Calabria, Mario Puccio, Rosario Seidita, Dario Arena, Guglielmo Asta, Carlo D'Amato, Gaetano Scarcella, Giovanni Cappello (Capitano), Giuseppe Morreale, Giovanni Saporito, Stella Silvestro, Vincenzo Leanza, Giuseppe Rinallo, Giovanna Panaccione.

Infine, ad essere presenti alle Olimpiadi di Cucina Ika 2024 saranno anche gli allievi di Ted Formazione, che affiancheranno in cucina il Culinary Team Sicilia, durante tutta la fase preparatoria della prestigiosa competizione, dove le squadre provenienti da tutto il mondo si sfideranno e dimostreranno le loro abilità culinarie nella cucina fredda. Il presidente Rosario Seidita ha voluto ringraziare il direttore di Ted Formazione, Tony Marfia, per avere sposato il progetto di far partecipare una rappresentanza di allievi della sua scuola alla più prestigiosa competizione dell'Arte Culinaria come le Olimpiadi di Cucina, sia per l'esperienza unica di essere presenti e vedere sfidarsi gli chef provenienti da tutto il mondo ma soprattutto perché avranno la grande opportunità di vivere un importante momento formativo alle competizioni.