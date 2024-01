Fabio Finazzi riconfermato alla guida di Onav Brescia

Un esperto, un gran signore che conosce tutti i segreti (reconditi o meno) del mondo del vino e che sa gestirli con discrezione, riservatezza ed eleganza. Stiamo parlando di Fabio Finazzi, riconfermato di recente delegato provinciale dell'Onav (Organizzazione nazionale assaggiatori di vino) di Brescia. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Delegazione lo hanno designato alla guida dell'organizzazione anche per il prossimo triennio 2024-2026, in una provincia dove vi sono due ''colossi'' del mondo vitivinicolo che insieme producono complessivamente oltre 40 milioni di bottiglie: i Consorzi Docg della Franciacorta e della Lugana, senza dimenticare i Doc e Igt della Valtenesi, lo storico e semi-ignorato Botticino, e le realtà in crescita qualitativa e produttiva della Valcamonica, Montenetto-Capriano, Garda, Cellatica e Ronchi.

Onav pronta per le nuove sfide del mondo del vino

Fabio Finazzi ancora alla guida dell’Onav di Brescia

«Grazie all'esperienza di Fabio Finazzi e la competenza scientifica dei singoli consiglieri - rimarca Marco Rossi, neo eletto nel direttivo - durante il prossimo triennio l'Onav Brescia offrirà un'ampia possibilità, attraverso corsi di formazione ed eventi tematici, di conoscere ed approfondire la cultura enologica promuovendo il consumo del vino in modo consapevole e responsabile».

Le nuove sfide di Onav Brescia

Appunto, consumo consapevole e responsabile perché fra le molte sfide che attendono nel 2024 le aziende del settore (oltre all'etichetta salutista imposta dall'Unione Europea dal marzo prossimo) si rende sempre più necessario, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni, far conoscere le tecniche di produzione delle nostre eccellenze, ma anche come accostarsi con prudenza e umiltà ad una bevanda che va prima di tutto rispettata ed amata ,come un ''cri de coeur'', un grido del cuore.

Gli altri componenti del consiglio di Onav Brescia

Oltre al riconfermato delegato Fabio Finazzi, il consiglio è composto dalla vice delegata di sezione Renata Ferrari,dal tesoriere Luciano Borghetti, dalla segretaria Maria Elena Contessa, da Alice Buffoli con l'incarico di gestire il sistema informatico ''Maggiordomo Onav'' e dai consiglieri: Paolo Chinnici, Giampaolo Alloisio, Andus Gosetti,Claudio Zanardini, Alessandra Belotti, Chiara Tortelli, Erika Salodini, Giulia Belotti, Marco Rossi, Ivan Scuri e Paolo Scaramelli.