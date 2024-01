Oliver Glowig nuovo chef al Tre Olivi di Paestum: «Sarà come tornare a casa»

Importante arrivo nelle cucine del ristorante Tre Olivi di Paestum, all'interno dell'Hotel Savoy. Il locale, insignito di due stelle Michelin (conquistate simultaneamente a pochi mesi dall'apertura) ha salutato lo chef Giovanni Solofra dopo quattro anni di permanenza e si prepara ad accogliere Oliver Glowig. Un ritorno in Campania per il navigato chef tedesco che, nel suo curriculum, può contare anche esperienze a Capri prima al Quisisana, con Gualtiero Marchesi, poi al Capri Palace Hotel & Spa, dove nel giro di pochi anni con la sua brigata riesce a ottenere prima 1 e poi 2 stelle Michelin.

Lo chef Oliver Glowig arriva al Tre Olivi di Paestum - foto dalla pagina Facebook dello chef

Glowig, chiusa da qualche mese l'esperienza nella cucina di Locanda Petreja a Borgo Petroro (Todi, Pg) sarà impegnato non solo nel ristorante bistellato ma supervisionerà la proposta food dell'intera struttura alberghiera, dal beach club alle colazioni, passando per il servizio in camera, la banchettistica e anche il ristorante più "informale" del Savoy.

Il ristorante Tre Olivi di Paestum

«Diamo il benvenuto a Oliver Glowig, pienamente fiduciosi nella sua capacità di accompagnarci verso le nuove ambiziose sfide che ci siamo posti; al contempo ringraziamo Giovanni Solofra e la compagna di vita e lavoro Roberta Merolli per il meraviglioso percorso che abbiamo vissuto insieme, entrambi avranno sempre un posto speciale nella famiglia Savoy» ha dichiarato Salvatore Pagano, proprietario e general manager del Savoy Hotel & Spa.

Glowig nuovo executive chef al Tre Olivi: «In Campania torno a casa»

«Sono molto contento di tornare in Campania - ci ha detto invece lo chef - lì mi sento a casa, in quanto sono cresciuto professionalmente a Capri quindi mi fa enorme piacere questo ritorno. La zona di Paestum poi è molto bella, ricca di prodotti, offre tante materie prime di eccellenze quindi sarà anche un divertimento in cucina». Entrare in una cucina che ha già due stelle rappresenta una pressione in più? «Pressione non direi, di certo è una bella sfida. Sicuramente il progetto già da tempo è molto importante e ho grande stima di Giovanni Solofra e del lavoro che è riuscito a fare qui. Io penso che ogni chef abbia il suo stile, quindi farò la mia cucina e cercherò ovviamente di fare il meglio possibile in primo luogo per accontentare e rendere felici i miei clienti. Il mio obiettivo è questo: prima gli ospiti, poi guide e riconoscimenti arriveranno di conseguenza in base al lavoro che si fa. Ci saranno poi tante cose da seguire, non solo il ristorante. Il lavoro sarà molto ma credo che mi divertirò, è una stima stimolante».

Lo chef Oliver Glowig - foto dalla pagina Facebook

C'è già in mente un'idea di cucina? «Ancora no, scenderò lunedì a Paestum e da lì comincerò a girare, cercare fornitori, materie prime e prodotti. L'apertura è prevista per Pasqua quindi c'è ancora un po' di tempo per organizzarmi e organizzarci anche con la brigata».