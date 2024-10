EmergentePastry 2025, selezionati i finalisti del Nord Italia: ecco chi sono

Si è conclusa con successo la "Selezione Nord" di EmergentePastry 2025, tenutasi mercoledì 23 ottobre nella Cooperativa Sociale In-Presa. Quattro giovani pasticceri sono stati selezionati per la finale nazionale, che si terrà il prossimo 27 febbraio 2025 al Capac di Milano. I finalisti del Nord, che si aggiungono ai concorrenti già scelti durante la selezione Centro-Sud ad aprile, sono Greta Campione, Alessandro Franchi, Sophie Varotto e Raffael Werner.

I vincitori della "Selezione Nord" di EmergentePastry 2025

Greta Campione, in forza al ristorante Villa Naj di Stradella (Pv) ha conquistato la giuria con i suoi elaborati: il dessert al forno “Cioccolato e agrumi” e il dessert al piatto “Gianduia, Frutti Rossi e Pinot Nero”. Alessandro Franchi, che lavora all'Hotel Splendide Royal di Lugano (Svizzera), ha presentato “L'agrume in frolla” come dessert al forno, e il piatto “Sottobosco” composto da mousse al cioccolato fondente, frolla, crumble al cioccolato e sale, gelato al cardamomo e gelatina al lampone. Sophie Varotto del Le Cattedrali Luxury Relais di Asti ha colpito con la sua “Torta Bicerin” e il piatto “ZZZ” a base di zenzero, zafferano e zabaione. Infine, Raffael Werner del Lamplstube Gourmet all'interno dell'Hotel Lamm di Castelrotto (Bz) ha impressionato con la sua “Torta Linzer” e il piatto “Valrhona cuvée, more, grano saraceno”.

Questi quattro pasticceri gareggeranno nella finale del concorso, dove si confronteranno con i vincitori della Selezione Centro-Sud, svoltasi ad aprile alla scuola Dolce & Salato di Maddaloni, in provincia di Caserta. I finalisti già selezionati sono Francesco De Padova del ristorante Santa Elisabetta di Firenze, Michele Di Leva del ristorante Un piano nel cielo del resort Casa Angelina a Praiano (Sa), Nicoletta Nocerino del ristorante Torre del Saracino a Vico Equense (Na) e Matilde Morandi del ristorante Arnolfo di Colle Val D'Elsa (Si).

"Selezione Nord" di EmergentePastry 2025: preparazioni e giudizi

I pasticceri in gara, tutti giovani professionisti under 30 come da regolamento, hanno realizzato diversi elaborati davanti a una giuria composta da noti maestri pasticceri, chef e giornalisti di settore. Ogni concorrente ha preparato due tipi di dessert: uno al piatto e uno da forno. Oltre a questi, si sono cimentati nella preparazione di due finger food, uno dolce e uno salato. La giuria ha valutato non solo la qualità tecnica e il gusto dei dessert, ma anche la presentazione, la capacità dei concorrenti di illustrare le proprie creazioni e l'attenzione alla sostenibilità nelle preparazioni.

"Selezione Nord" di EmergentePastry 2025: i premi speciali

Oltre alla selezione dei finalisti, durante l'evento sono stati assegnati alcuni premi speciali a riconoscimento delle migliori performance in specifiche categorie. Il premio per il “Miglior dessert da forno” è stato assegnato a Sebastiano Catalano Puma del Portrait Milano per il suo elaborato “Amor Polenta senza confini”, un'interpretazione raffinata e innovativa di un classico della tradizione lombarda. Sophie Varotto ha ottenuto anche un riconoscimento individuale, vincendo il premio per il “Miglior dessert al piatto” grazie alla sua creazione “ZZZ”, un dessert caratterizzato dall'uso armonioso di zenzero, zafferano e zabaione.

Il premio per il “Miglior finger food dolce” è andato ad Alessio Novati del Park Hyatt Milano, con la sua “Tartelletta noci pecan e mela cotogna”, una piccola delizia che ha unito tradizione e innovazione. Infine, il riconoscimento per il “Miglior finger food salato” è stato vinto da Mario Pedicini del ForestisL di Bressanone (Bz), con il finger “Panino al vapore, fieno e lievito di birra”, un'opera originale e creativa che ha sorpreso per la scelta audace degli ingredienti.