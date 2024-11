Domeniche all'Hotel De la Ville con il brunch firmato Pierangelini

L'Hotel De la Ville di Via Sistina a Roma dà il benvenuto all'autunno con il ritorno del tradizionale “Pranzo della Domenica” che si arricchisce di due novità per offrire una giornata davvero speciale nel giorno della settimana più atteso da tutti. L'appeal gastronomico, firmato dallo chef Fulvio Pierangelini, creative director of Food di Rocco Forte Hotel, è già indiscusso, come ha dimostrato la precedente edizione, ma le nuove formule di workshop tematici “Lunch & Lab” e “Spa & Lunch”, in 8 date fisse, diventano una nuova occasione di divertimento e convivialità.

Il primo consente, sotto la guida del maestro illustratore Aldo Sacchetti, di scoprire i talenti artistici inespressi che potrebbero essere in noi cimentandoci nell'arte del disegno, nella decorazione di candele, nell'illustrazione di ventagli o nella calligrafia. È come tornare a scuola, ma divertendoci, confrontandosi con gli altri e fare nuove amicizie.

La seconda formula, la Spa & Lunch vuole invece offrire all'Irene Forte Spa una parentesi di benessere negli accoglienti spazi del'hotel con trattamenti e un percorso dedicato tra Hydro Pool, Sala Salina Mediterranea e lettini infrarossi.

La golosa conclusione del programma, in entrambe le esperienze, è il Pranzo della domenica, dalle ore 12:30 alle ore 15:00. Viene servito, se il tempo lo concede, nella verdissima terrazza "Cielo" con vista al sesto piano oppure nel ristorante interno. Le propose variano ogni settimana e riflettono la stagionalità delle materie prime e la disponibilità del mercato.

Questo rito domenicale del pranzo, occasione conviviale tipicamente italiana che resiste nonostante l'evoluzione dei tempi, al De La Ville può cominciare al bar panoramico con un drink o un cocktail classico o signature, anche analcolico. Il menu cambia ogni domenica e propone una scelta tra tre primi, tre seconde e altrettante preparazioni vegetariane. Ma a prima ancora, come antipasto, arrivano in tavola delle eleganti alzatine e alcune ciotole che contengono antipasti assortiti, di carne e di pesce.

Talvolta vengono proponi piatti regionali, come il piemontese Vitello tonnato o le Orecchiette pugliesi con le cime di rapa. Non manca mai anche un omaggio alla tradizione romana come le Mezzemaniche all'amatriciana o una Carbonara, la più richiesta, ma lo chef Christian Marra è sempre disponibile per ogni variazione sul tema, sempre nella traccia di stagionalità e di qualità della proposta di Pierangelini.

L'aspettativa per il finale dolce è appagata con un vero trionfo di gusti, consistenze e colori: dalla pasticceria mignon alla frutta di stagione. Tornano infatti le alzatine colme di meringhe alla panna, eclair alla glassa di cioccolato, mini cheese cake con frutti di bosco, diplomatici e gelatine. La carta dei vini è ampia anche con referenze internazionali, e molte etichette sono servite anche al calice. Cortesia e disponibilità nel servizio e nell'accoglienza, curata dal Restaurant Manager Massimiliano Fioretti.

Come partecipare al pranzo della domenica

Il Sunday Lunch ha un costo per persona di 85 euro per gli adulti, con una tariffa scontata del 50% per i bambini dai 3 ai 12 anni. I laboratori “Lunch & Lab" sono disponibili su prenotazione per massimo 15 ospiti e prevedono la partecipazione al laboratorio della durata di circa due ore. Anche la health & benessere deve essere prenotata, con i tempi preferiti dall'ospite.

