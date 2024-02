GrosMarket e Ifse per formare i ristoratori e i pasticceri di domani

Ifse, l’alta scuola di cucina e pasticceria conosciuta a livello internazionale per il suo impegno nel formare cuochi e pasticceri, ha un nuovo main sponsor: GrosMarket, il cash&carry del Gruppo Sogegross.

GrosMarket Main Sponsor di Ifse

Che cosa è l’Ifse

Ifse è un punto di riferimento tra i professionisti del settore che desiderano intraprendere un percorso professionale nell’alta cucina, nella pasticceria o nella gestione di un ristorante, grazie a percorsi formativi in grado di rispondere a differenti esigenze o peculiarità. I corsi proposti dalla scuola permettono di conoscere in modo più approfondito le peculiarità delle materie prime e come queste possano essere utilizzate e valorizzate per creare un’ampia varietà di ricette.

Ifse e GrosMarket insieme per i cuochi e i pasticceri del futuro

È in questo percorso di conoscenza ed esperienza valoriale che si inserisce la collaborazione con GrosMarket, che condivide con la scuola la cultura di una buona e sana alimentazione che passa necessariamente dalla promozione della qualità dei prodotti, dalle peculiarità che ogni ingrediente ha non solo a livello culinario ma anche a livello tecnico.

Cosa farà GrosMarket per l’Ifse

La partnership prevede l’utilizzo delle migliori materie prime della selezione GrosMarket, rigorosamente made in Italy, per ricercare e sperimentare in cucina ricette di ogni tipo: da quelle della tradizione culinaria, a quelle raffinate e complesse fino a innovare il mondo gastronomico con nuovi e inediti abbinamenti di gusto.

Una formazione attenta e bidirezionale, che coinvolge gli studenti Ifse attraverso giornate di training in aula e all’interno del punto vendita per affinare le tecniche di selezione e approvvigionamento e che dà vita anche a masterclass e showcooking aperti al pubblico, che si inseriscono nel calendario della formazione LiveLab promossa da GrosMarket. Obiettivo di questo duplice approccio è fornire da una parte agli allievi della scuola la consapevolezza di crescere e sviluppare a pieno la loro creatività, ma anche sperimentare ulteriormente il lavoro di squadra e il piacere di cucinare davanti a un pubblico, dall’altra al team di GrosMarket di sviluppare nuove occasioni di dialogo e confronto con rinomati professionisti e giovani talenti del settore.

Con il supporto degli chef Ifse – presso la cucina didattica GrosMarket – i professionisti della ristorazione e i clienti GrosMarket potranno approfondire caratteristiche, effetti benefici e tecniche di lavorazione delle materie prime grazie a un calendario di appuntamenti dedicati.

«Essere partner e poter collaborare con una realtà come Ifse riconosciuta e rinomata è per noi fonte di orgoglio e soddisfazione - afferma Flavio Zago, direttore canale GrosMarket - confermare la collaborazione ci permette di essere al fianco di professionisti che vedono nel nostro brand un alleato e un partner in grado di rispondere in modo veloce, tempestivo e attento ai loro bisogni. Inoltre, è un piacere poterci affiancare a giovani appassionati di cucina, imparando da loro e allo stesso tempo contribuendo allo loro crescita professionale».

«Siamo lieti di aver rinnovato la collaborazione con GrosMarket, che consideriamo un partner fondamentale per chi, come noi, opera nel settore dell’Horeca e della pasticceria, dove importante è lo scambio continuo di informazioni con interlocutori in grado di conoscere in profondità il settore e le necessità dei professionisti - commenta Raffaele Trovato, fondatore e direttore generale Ifse Italian Food Style Education - Differenti sono le tematiche di collaborazione, volte ad offrire agli addetti ai lavori e agli studenti proposte e opportunità che vanno dalla formazione alla conoscenza e valorizzazione delle materie prime in funzione del territorio di appartenenza e della stagionalità».