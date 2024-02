L'accoglienza firmata Prima rende l'esperienza unica

Di cosa hanno bisogno gli ospiti in vacanza? Accoglienza generosa, servizi eccellenti, dettagli accurati, ricordi indelebili. L'atelier creativo Prima di Bolzano si prende cura di tutto questo, creando oggetti e progetti funzionali, personalizzati, per l'hotellerie e la ristorazione. Un panorama completo delle sue linee è stato offerto nell'ambito di Hospitality - Il Salone dell'Accoglienza a Riva del Garda (Tn) a inizio febbraio.

Prima, rimodellare i confini del concetto di ospitalità

Da oltre 30 anni cerca nuove ispirazioni per ridisegnare e rimodellare i confini del concetto di ospitalità. Dalle proposte per il buon sonno alle linee cosmetiche per hotellerie, ha confezionato atmosfere su misura per le stanze di migliaia di hotel, in grado di siglare in modo inequivocabile l'identità di ogni struttura.

Tutto per il benessere dell'ospite in hotel

Adottando il concetto che ogni soggiorno in hotel è un'opportunità per valorizzare l'ospite e trasmettere una sensazione di benessere, grazie alla partnership con Cosmetics International l'azienda altoatesina propone un ampio portafoglio per la skincare quotidiana: da brand prestigiosi come Amouage e Chopard alle linee esclusive di Apsrey e Balmain, fino alle collezioni più green, prodotti per il corpo naturali e certificati. Tutto disponibile in formato da viaggio o in pratici dispenser riciclabili. Un benessere che non abbraccia solo la cura per la pelle, ma passa anche per la qualità del sonno, garantita dai cuscini e dalla morbidezza dei piumini firmati Daunenstep.

Prima, l'importanza dei dettagli

Punto di forza di Prima è l'impegno e la passione con cui vengono progettati tutti quei dettagli che rendono unica ogni singola guest experience. Con la chiara consapevolezza che la creatività si traduce in maestria artigiana, design ricercato, materiali sempre più orientati alla sostenibilità e qualità personalizzata nel solco del Made in Italy.

Diverse e personalizzate le declinazioni del menu

Un esempio concreto è il concept Madeamano che realizza menu, carte vino e dry amenities in materiali pregiati, da ammirare e accarezzare con mano. L'obiettivo di fondo è prendersi cura degli ospiti, per dare vita a momenti che restano impressi nella memoria.