Pavoni Italia, nel nuovo catalogo Food Equipment 2024 tante novità per professionisti

Pavoni Italia presenta il nuovo catalogo Food Equipment 2024. In un singolo catalogo, tutti i migliori strumenti dedicati a pasticcieri, chef, maestri cioccolatieri e gelatieri. Prodotti unici, per trasformare ogni idea in emozione, ogni visione in realtà: una collezione completa realizzata con i migliori design e materiali.

Gli stampi per monoporzione di Pavoni

Tutti i prodotti Pavoni Italia nascono dalla collaborazione con professionisti riconosciuti del settore: per dare loro strumenti affidabili, capaci di tradurre in forme concrete le idee delle più straordinarie menti creative. Una costante ricerca di materiali, design e soluzioni tecniche per rendere funzionale e performante ogni prodotto.

Pavoni Italia, maestri pasticceri e chef italiani e internazionali firmano i nuovi stampi

Per il mondo dei lievitati, Pavoni Italia, propone stampi geometrici in linea con le ultime tendenze per la creazione di croissant a forma di cubo e cilindro. CV1-CV2-CV3 in acciaio inox sono indispensabili per creazioni geometriche con pasta croissant-brioche o cake da proporre sia in versione salata che dolce.

Il pastry chef francese Jérôme de Oliveira, campione del mondo della pasticceria a Lione nel 2009, firma un nuovo stampo in due formati: torta e monoporzione a soggetto pasquale con l’iconico uovo arricchito dal suo nido; una vera novità per il mondo pasticceria che si arricchisce così con due proposte prettamente dedicate alla Pasqua.

Gli stampi CV1 e CV2

Il mondo del cioccolato si arricchisce di tre nuovi stampi termoformati a formati fra i quali spicca l’uovo Modì che è un vero uovo antropomorfo richiamando il viso delicato di una donna a 360 gradi.

Le praline trovano una nuova interpretazione con il pastry chef Ramon Morató, direttore della ricerca e sviluppo mondo di Barry Callebaut, che collaborando con Pavoni Italia propone tre stampi per praline cubiche in tre misure differenti. Dice lo chef: «Ho pensato molto allo stampo che volevo creare con l’azienda Pavoni Italia e poi ho sognato di poter lavorare ad una forma semplice: il cubo, una porta aperta alla creatività».

Accresce ulteriormente anche la collaborazione tra Pavoni Italia e Cédric Grolet, uno dei pasticcieri più apprezzati a livello internazionale e miglior pasticciere del mondo 2018: nascono i nuovi stampi a forma di tavoletta di cioccolato Tablette, disponibili sia nel formato torta che monoporzione e la collezione della frutta si arricchisce con gli esotici Mango e Vaniglia.

Dalla collaborazione fra Emmanuele Forcone, campione del mondo di pasticceria, e Pavoni Italia si sviluppano gli stampi in silicone TOP twirl in tre dimensioni. La collezione degli stampi per miniporzioni cresce con i seguenti prodotti: Jasmine e Margherita firmate da Antonio Bachour, Façon Saint-Honoré di Cédric Grolet, Kupola e Caleidon. Alla linea 40time per media porzione, da utilizzare per catering, wedding buffet, dessert al piatto, firmata da Antonio Bachour si aggiunge un nuovo stampo a forma di muffin. La media porzione perfetta - 40 ml in volume - è adattabile ad ogni occasione.

Il chicco di caffè Mini Coffee di Fabrizio Fiorani

Gourmand, la gamma raffinata di stampi in silicone dedicati alla ristorazione e non solo, si arricchisce con il chicco di caffè Mini Coffee di Fabrizio Fiorani. Foo’d è il frutto di una fitta collaborazione tra Davide Oldani e il team di ricerca Pavoni Italia: una linea di stampi in silicone per creare frutti: mela, pera, limone e arancia. Tutti i frutti sono tagliati a metà e mostrano l’interno con i suoi dettagli: i semi, gli spicchi e le fette.

Pavoni Italia e Paolo Griffa propongono cinque nuovi stampi Tuiles dalle trame leggere e sorprendenti per decorare e valorizzare qualsiasi tipo di preparazione, salata o dolce, e adatti alla preparazione di appetizer, portate principali e dessert. Nuovo formato per le Tuiles da 14 cm ideale completamento per ogni piatto.

Visita il sito di Pavoni Italia e consulta il catalogo completo dei prodotti scegliendo tra l’ampia selezione di stampi, colori, attrezzature e macchine.

Pavoni Italia

via Enrico Fermi - 24040 Suisio (Bg)

Tel 035 4934111