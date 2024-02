Al via a Rimini l'ottava edizione dei Campionati della cucina italiana

Conto alla rovescia iniziato per l'ottava edizione dei Campionati della cucina italiana, che si svolgono dal 18 al 20 febbraio all’interno della manifestazione “Beer & Food Attraction" di Rimini. Infatti, si rinnova anche quest’anno la collaborazione fra Italian Exibition Group, organizzatrice dell’evento, e Federazione Italiana Cuochi per la più importante e completa competizione culinaria nazionale, riconosciuta dal circuito Worldchefs: un tripudio di gusto e di colori della migliore cucina italiana creati per l'occasione dai pluripremiati team azzurri in gara.

Un momento dei Campionati della cucina italiana del 2023

Campionati della cucina italiana, tante le sfide in programma

Le tantissime sfide in programma - calendario generale su www.fic.it - si svolgeranno nel padiglione A3 (ingresso SUD) della fiera e saranno così articolate:

Cucina Calda a Squadre,

Lady Chef,

Miglior Allievo degli Istituti Alberghieri,

Mystery Box,

Street Food.

Inoltre, il seguitissimo contest dedicato ai Ragazzi Speciali, ragazzi con disabilità che mostreranno le loro capacità preparando alcuni scenografici piatti accompagnati dai rispettivi chef-tutor.

Il programma dei Campionati della cucina italiana

Taglio del nastro, domenica 18 febbraio alle ore 10, con il ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli. Alle ore 14, inoltre, intervento sul palco del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

Lunedì 19 febbraio, invece, alle ore 12 salirà sul palco il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Alessandro Morelli, che incontrerà i dirigenti Federcuochi e gli amministratori delegati delle principali aziende alimentari italiane per parlare di Made in Italy e delle criticità economiche del comparto.

Ai Campionati della cucina italiana Made in Italy al centro

Nel corso della tre giorni di gare, saranno trasmessi sul palco principale i videomessaggi e gli interventi in collegamento con i principali rappresentanti di Governo, per sostenere il Made in Italy, di cui gli oltre mille chef sbarcati a Rimini da tutta Italia e dall'estero sono i principali ambasciatori nel mondo: Gian Marco Centinaio (Vicepres. Senato), Antonio Tajani (Min. Esteri), Orazio Schillaci (Min. della Salute), Francesco Lollobrigida (Min. Masaf), Ignazio La Russa (Presidente Senato), Valentino Valentini (Vice Min. Imprese e Made in Italy), Giovanni Malagò (Presidente Coni) e l'On. Paolo Trancassini (Questore Camera dei Deputati).

«I Campionati della cucina italiana non sono solo una delle competizioni più importanti per il nostro settore - ha spiegato il presidente Federcuochi, Rocco Pozzulo - ma anche l'occasione per incontrare migliaia di colleghi, confrontandosi con le principali istituzioni del Paese sulle problematiche legate al nostro lavoro. Inoltre, un'occasione di grande orgoglio per la nostra Federazione, la cui Nazionale Cuochi sta scalando i podi più importanti a livello mondiale».