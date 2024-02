Carmine Turano, passione e umiltà gli ingredienti per un bartending di successo

Siamo a Piacenza per intervistare Carmine Turano, barman da poco iscritto a Abi Professional. Vorremmo conoscerlo incuriositi da fatto che nelle ultime competizioni di cocktail a livello nazionale lo troviamo spesso sul podio. Pertanto desideriamo comprendere meglio e scoprire la sua strategia vincente.

Carmine Turano

Carmine Turano, nato il 15 luglio 1977, non è originario di Piacenza, ma è arrivato in questa città della pianura Padana all’età di vent’anni con i suoi genitori. Piacenza, sebbene sia emiliana per statuto, per inclinazione e affinità è più legata alla Lombardia. Le sue origini calabresi, tuttavia, gli sono rimaste nel sangue e nel suo cuore. L’infanzia di Carmine, in Calabria, è stata serena, vissuta tra giochi e studi e un suo desiderio quello di diventare cuoco o perlomeno lavorare nella ristorazione.

Non avendo una scuola alberghiera nelle vicinanze, Carmine ha inizialmente frequentato una scuola di informatica, diplomandosi come tecnico informatico ma, non sentendo di abbandonare il suo sogno, inizia la carriera, tra il tempo libero dagli studi, lavorando nei ristoranti facendo una vera a propria gavetta, dal moccio al servizio in tavola.

Carmine Turano, dal mondo dell'informatica al successo nel bartending

Così quando arriva nel piacentino abbandona la strada da informatico e prosegue quella della ristorazione. Dapprima ancora piccoli extra fino ad arrivare fisso in un illustre ristorante. Qui, con una clientela attenta al buon cibo e alla qualità del servizio, Carmine, ha confermato la sua passione e la predisposizione ad essere a contatto con le persone, soddisfacendo appieno le loro esigenze.

Carmine Turano alla premiazione del concorso Elba Drink 2023

Non soddisfatto l’occasione d’oro gli è capitata quando ha conosciuto Andrea Usberti, un rinomato barman conosciuto in tutta Italia, stimatissimo nel piacentino essendo ancora oggi un personaggio apprezzato nel mondo dell’intrattenimento notturno. Chiedendo consigli si decide a partecipare ad un corso di Abi Professional, tenuto proprio da Andrea. Carmine ha così, di fatto, cominciato nel migliore dei modi il suo ingresso nel mondo del bartending. Stimolato da Usberti, ha iniziato a partecipare a concorsi, dimostrando si da subito una notevole padronanza e disinvoltura, qualità essenziali per intraprendere la splendida professione del Barman.

Passione e umiltà nel bartending: il successo di Carmine tra concorsi, associazioni e consigli per i giovani

Interrogato sul segreto della sua abilità, Carmine risponde con orgoglio e l’umiltà che gli deriva dalle sue radici calabresi: “la Passione”. Per lui, la professione richiede impegno, studio e la capacità di superare le sfide e i sacrifici. Carmine afferma che «il lavoro del Barman non è pesante fisicamente, ma sicuramente logorante, la chiave è essere sempre felici, divertirsi, mettersi in gioco e non smettere mai di sognare»

Carmine Turano

Carmine, va da se, visto la conoscenza con Usberti e soprattutto conoscendo e frequentando l’Abi Professional piacentina, si iscrive all’associazione. Chiediamo cosa ne pensa e se si sente di consigliare ad un giovane di far parte di una associazione professionale. Ecco la risposta lucida e precisa «far parte di una associazione è importante e se poi è una bella associazione, una che, come dico io, fa famiglia allora è tutto» continua «Partecipare attivamente ai concorsi anche, se possibile, anche nell’organizzazione degli eventi. Questo fa crescere perché ti fa capire che sforzi ci sono quando si organizza un concorso, un evento e soprattutto quando metti a disposizione il tuo tempo libero».

Quali atteggiamenti caratterizzano il buon professionista? «un buon professionista deve soprattutto mettersi a disposizione. Sia del cliente che di tutto lo staff perché così si crea un’ottima amalgama e il lavorone risente positivamente. Deve sapersi confrontare, mettersi spesso in discussione e abusare dell’umiltà.» Prosegue Carmine «oggi i giovani devono sapere che la passione nasce dal cuore e da li si deve iniziare a costruire la propria strada».

Carmine si è già ben distinto in tanti prestigiosi concorsi ottenendo esiti davvero rilevanti ma sicuramente avremo modo di vederlo ancora sfidarsi con gli altri professionisti per ottenere risultati ancora più straordinari.

Carmine Turano ha partecipato al recente Convegno Nazionale di Abi Professional svoltosi a Roma i primi di novembre del 2023. Rappresentava la sua regione nel Caffè Vergnano 1882 e Abi Professional Challenge, il primo concorso di caffetteria organizzato da Abi Professional e Caffè Vergnano 1882. Ha presentato un ottimo cocktail che ha suscitato molto interesse tra i giudici.

Crudelia Demon, il cocktail di Carmine Turano

Crudelia Demon