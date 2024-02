Ecco i consigli e i trend per l'aperitivo perfetto al bar e a casa

Intanto, partiamo dalle origini. Il termine aperitivo viene dal latino aperire, ovvero aprire, e si riferisce alla capacità di certi vini, alcolici e cocktail di stimolare l'appetito. Originario del Nord Italia, simbolo dell'ospitalità Made in Italy e della cultura italiana, è un vero e proprio rito. E segue, ovviamente, regole e mode.

L’aperitivo deve aprire lo stomaco e assorbire l’eventuale alcol contenuto nel drink

Cosa si mangia durante l’aperitivo

Lungi da essere un sostituto della cena, l’aperitivo deve aprire lo stomaco e assorbire l’eventuale alcol contenuto nel drink. Di conseguenza, olive, formaggi, taralli o grissini, frutta secca e verdure grigliate o in pinzimonio sono sempre perfette.

Cosa si beve durante l’aperitivo

Vino, vermouth, birra e cocktail secchi come Martini, Americano, Negroni, Gin Tonic (anche zero alcol) e Campari Spritz sono ideali pre-cena e si sposano con svariate proposte food.

Scenario futuro: addio buffet durante l’aperitivo

Di certo, ai tempi che furono, le restrizioni per il Covid hanno contribuito al declino nella fascia oraria dell’aperitivo del buffet al banco e alla formula dell’happy hour importata dagli Usa a Milano da Vinicio negli anni ’90.

Oggi vince l'aperitivo al tavolo nei bar

Del resto, non era comunque già più in ottima salute. Il buffet lo si trova ormai quasi solo in cocktail bar con un target di riferimento molto giovane, in discoteche e disco bar. È tempo ormai di servizio al tavolo di qualità, meglio se nel segno di stagionalità, sostenibilità, km 0 e cocktail - wine food pairing.

Aperitivo in casa: suggerimenti

Per organizzare un aperitivo perfetto basta seguire alcune regole e prestare cura ai dettagli. Quindi, occorre creare un ambiente accogliente, selezionare la musica di sottofondo adeguata, preparare una varietà di appetizer e di bevande per accontentare i palati di tutti gli ospiti e scegliere un set di piatti e bicchieri adatti a valorizzare quanto si offre. Inoltre, bisogna giocare di astuzia. Per godersi la serata meglio non preparare food e drink al momento, a meno che non ci si avvalga di un catering o di un barista. La soluzione più pratica è preparare tutta poche ore prima e servire i cocktail in caraffe o bottiglie immerse in secchielli del ghiaccio con un’etichetta identificativa. Quanto al food, qualunque sia la proposta, essenziali sono qualità e freschezza dei prodotti.

Il trend del 2024 è l'aperitivo a tema

Trend: l’aperitivo a tema

Se vuoi rendere il momento dell’aperitivo un'esperienza originale e memorabile, nel locale come in casa, potresti scegliere un tema conduttore cui adattare la proposta dalla A alla Z, dal food ai drink passando per musica e allestimento. È un trend.

Aperitivo fusion

La cucina fusion piace e il nostro patrimonio gastronomico si presta a essere un ingrediente perfetto per riproporre ricette esotiche in chiave italiana abbinate a drink italiani, del luogo o ai nostri vini. E non basta: fusion è sinonimo anche di contaminazione. Si può pensare, quindi, per esempio all’abbinamento di vini italiani con tapas spagnole o al pairing tra cocktail di Paesi diversi (dai nostri Negroni, Bellini e Spritz all’argentino Fernandito, passando per i drink a stelle e strisce come Moscow Mule e Cosmopolitan a quelli nati in Francia, come il Kir Royal o in Inghilterra, come l’Hanky Panky) e appetizer tipici di quel territorio.

Aperitivo sostenibile a km 0

L'eco-sostenibilità è ormai una parola chiave in qualunque situazione. Come proporre un aperitivo green? “Per esempio, puoi scegliere prodotti locali e a chilometro zero per ridurre l'impatto ambientale”, suggerisce Simone Caporale, co-fondatore del miglior bar al mondo 2023, Sips di Barcellona.

L’aperitivo storico

Negli Usa vanno molto gli aperitivi tematici che trasportano gli ospiti in un'altra epoca e fanno vivere loro un viaggio nel tempo con drink, musica, abiti e allestimento in linea con i diktat dell'epoca.