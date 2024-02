Il Culinary Team Avellino vince i Campionati della cucina italiana

Si è conclusa ieri, martedì 20 febbraio, un'altra edizione da record dei Campionati della cucina italiana della Federazione italiana cuochi, che viene archiviata con un +30% di iscrizioni alle competizioni, soprattutto da parte dei giovani. Così come il contesto in cui è ormai tradizionalmente ospitata, la Fiera di Rimini, che è stata a sua volta teatro di un'altra prestigiosa edizione di Beer & Food Attraction, registrando un incremento dei visitatori tra i padiglioni allestiti, tra cui appunto quello in partnership con Federcuochi, con un palco ricco di eventi, interviste, talk show e, soprattutto, tantissime gare, che hanno emozionato il pubblico e i concorrenti. Il Culinary Team Avellino è Campione d'Italia 2024 per la Cucina calda a squadre senior, mentre nella categoria Junior, sempre della Cucina Calda a Squadre, Campione d'Italia è il Junior team Unione regionale cuochi Toscana.

Ecco i riconoscimenti assegnati dalla Federcuochi ai Campionati della cucina italiana

Tutti i vincitori ai Campionati della cucina italiana 2024

Di seguito, tutti i risultati di questa edizione 2024 con tutte le categorie previste:

Cucina calda a squadre senior : Culinary Team Avellino

: Culinary Team Avellino Cucina calda a squadre junior : Junior team Unione regionale cuochi Toscana

: Junior team Unione regionale cuochi Toscana K1 Cucina calda singola junior : Martin Magnino

: Martin Magnino K1 Cucina calda singola senior : Denise Massarenti

: Denise Massarenti K2 Pasticceria calda singola senior : Davide Selogna

: Davide Selogna K3 Concorso cucina vegana senior : Antonia Cantarella

: Antonia Cantarella Contest Street food d'autore : Traditional street food Palermo

: Traditional street food Palermo Contest mistery box: Salmin & Salerno

Da registrare, inoltre, nella categoria K3 Vegana, la consegna dei premi speciali “Bonduelle Food Service” a Fabiana Milone (junior) e Antonia Cantarella (senior). Consegnato, inoltre, il Premio “Miglior brigata di cucina” al Culinary Team Sicilia junior da parte di “Lurisia Premium Beverages”. Infine, premio speciale anche da parte di Philadelphia Professional nella categoria K2 Pasticceria, che ha costituito la seconda edizione del “Campionato italiano di cheesecake Philadelphia professional”.

A premiare sul palco è stata tutta la dirigenza Fic, con il presidente nazionale, Rocco Cristiano Pozzulo, il presidente Fic Promotion, Carlo Bresciani, il vicepresidente vicario, Pietro Roberto Montone, il segretario generale, Salvatore Bruno, la Giunta esecutiva e il Cda di Fic Promotion, il presidente delle Giurie, Gianluca Tomasi, e l'Observer Worldchefs, Domenico Maggi. Con loro, anche tutti i componenti delle giurie e la dirigenza della fiera di Rimini: il presidente, Maurizio Ermeti, l'amministratore delegato, Corrado Arturo Peraboni, la group exhibition manager, Flavia Morelli, e l'exhibition manager, Carmen Zeolla.