Il turismo, nel 2024, sarà fortemente influenzato dai progressi tecnologici e dalle esigenze dei nuovi ospiti, questo ci è ormai chiaro. Le tendenze che potrebbero caratterizzare il futuro del settore turistico sono diverse e molteplici. Abbiamo provato ad elencare le principali, quelle che avranno un impatto maggiore.

Viaggiatori o viandanti? Come stanno cambiando le abitudini degli ospiti

Esperienze personalizzate: il viaggiatore che nel passato voleva "perdersi" in un oasi di relax e staccare la spina, oggi è un viandante che vuole "ritrovarsi" e vivere esperienze concrete e sostenibili, i viandanti cercano sempre più, esperienze uniche e personalizzate. Le tecnologie come l'intelligenza artificiale e l'analisi dei dati consentiranno alle aziende di offrire servizi su misura, adattati alle esigenze e ai desideri specifici di ciascun ospite;

Utilizzo della realtà virtuale e aumentata : la realtà virtuale e aumentata offriranno nuove opportunità nel settore del turismo. I viaggiatori potranno esplorare virtualmente le destinazioni, sperimentare visite guidate virtuali e utilizzare strumenti di traduzione in tempo reale per facilitare la comunicazione con le persone locali, comodamente seduti nel proprio salotto, con strumentazioni sensoriali, che renderanno l'esperienza, incredibilmente vicina alla verità;

Turismo esperienziale : sempre più viaggiatori cercano esperienze autentiche e significative durante i loro viaggi. Ci sarà un aumento delle attività culturali, delle esperienze culinarie, delle visite a comunità locali e del turismo esperienziale in generale;

Digitalizzazione e automazione : i processi di prenotazione e gestione dei viaggi diventeranno sempre più digitalizzati e automatizzati. Ci sarà una maggiore adozione di soluzioni tecnologiche come la prenotazione online, il check-in automatico, l'uso di chatbot per l'assistenza clienti e l'integrazione di pagamenti digitali;

Viaggi responsabili: sempre più viaggiatori saranno consapevoli dell'impatto sociale dei loro viaggi. Ci sarà una maggiore attenzione all'inclusione sociale, alla promozione dell'uguaglianza di genere, alla tutela dei diritti umani e alla partecipazione attiva delle comunità locali nello sviluppo turistico;

Queste sono solo alcune possibili tendenze che potrebbero caratterizzare il futuro del turismo. È importante tenere presente che la verità sul futuro non la conosciamo, perché viaggia ad una velocità, che noi non riusciamo a comprendere, forse in questo potranno darci una mano i nostri nipotini.