Al Palazzo della Regione Piemonte la cerimonia conclusiva del corso in cucina italiana

«Il logo che avete sulla sinistra della vostra divisa, lì sul vostro cuore, non è stato messo per caso. Quel logo rappresenta tante cose: professionalità, competenza, passione e amore per il vostro lavoro». Sono state le parole del presidente di Visit Piemonte Giuseppe Carlevaris, in occasione della cerimonia di consegna diplomi del corso in cucina italiana tenutasi presso il palazzo della Regione Piemonte di Torino.

La cerimonia di consegna diplomi del corso in cucina italiana

Oltre 50 studenti presenti alla cerimonia provenienti dal prestigioso Istituto De La Salle College of Saint-Benilde di Manila, Filippine, partner di Ifse da più di 6 anni, insieme ad altrettanti da Porto Rico, Cina, Sud Corea, Perù, Ecuador, Brasile e Italia.

Dal corso di cucina italiana ad ambasciatori

L'evento, a cui hanno partecipato illustri ospiti ed Istituzioni, ha celebrato e messo in luce l’impegno e dedizione degli studenti, che durante lo scorso mese si sono immersi nell’arte culinaria italiana e piemontese presso l’Accademia di Alta Cucina e Pasticceria Ifse (Italian Food Style Education), imparando da chef di altissimo livello.

Al tavolo dei relatori erano presenti Marco Protopapa, assessore all'Agricoltura, Cibo, Caccia e Pesca, Paola Casagrande, direttrice coordinamento Politiche e fondi europei - turismo e sport, Giuseppe Carlevaris, presidente Visit Piemonte, Maria Grazia Cavallo, console onoraria della Repubblica delle Filippine, e Raffaele Trovato, direttore generale di Ifse.

I neodiplomati sono stati incoraggiati a diventare autentici ambasciatori della cucina italiana nel mondo

I neodiplomati sono stati incoraggiati a diventare autentici ambasciatori della cucina italiana nel mondo ed elogiati per la passione e dedizione che hanno dimostrato durante il loro percorso in istituto. In particolare, l’Assessore Protopapa ha dato valore all’Accademia IFSE in cui i ragazzi sono stati formati e grazie alla quale andranno a fare un’esperienza di stage di due mesi nei migliori ristoranti piemontesi e del territorio.

La scuola, un punto di riferimento

«Una scuola che è diventata un punto di riferimento per chi vuole intraprendere una carriera nel mondo della ristorazione e della pasticceria ed anche per chi vuole perfezionare le proprie conoscenze».

L'intervento della Console Onoraria della Repubblica delle Filippine, Maria Grazia Cavallo Borello, ha enfatizzato la dimensione universale dell’arte culinaria, affermando: «La cucina è famiglia, serenità e unione. Una volta seduti intorno al tavolo, diventiamo tutti fratelli».

Presente alla cerimonia anche Padre Charles, sacerdote della Chiesa di San Giovanni Evangelista, punto di riferimento per la Comunità filippina di Torino, che ha condiviso parole d’incoraggiamento con gli studenti.

Il culmine della cerimonia è stato l'emozionante momento della consegna dei diplomi

Il culmine della cerimonia è stato l'emozionante momento della consegna dei diplomi, ed il discorso finale dello Chef Jester Arellano, docente accompagnatore del gruppo proveniente da Manila. Lo chef ha espresso la sua gratitudine nei confronti di Ifse e del direttore Raffaele Trovato, in particolare per la sua dedizione costante all’Eccellenza. Lo chef ha inoltre elogiato la Regione Piemonte, dalle grandi bellezze territoriali ed enogastronomiche, affermando che queste ultime hanno «nutrito le loro anime».

Il tutto è stato poi seguito dalla consegna di due targhe speciali al presidente di Visit Piemonte Giuseppe Carlevaris e alla Regione Piemonte, riconoscimenti per il loro supporto costante a Ifse nella promozione dell'eccellenza enogastronomica piemontese nel mondo, anche tramite l’evento e mission estera “A Taste of Piedmont” di cui l’ultima edizione si è svolta a dicembre 2023, al FourSeasons Resort di Orlando, Florida.