Stars Cooking, l'evento che promuove il mondo dei giovani chef in cucina

Prende il via oggi, lunedì 5 febbraio, la seconda edizione di “Stars cooking - Young challenge”, il congresso-evento ideato dal giornalista, conduttore tv, gastronomo e macellaio Fabrizio Nonis, El Bekér, per dare luce e promuovere il mondo dei giovani chef in cucina. Oggi e domani il congresso prende vita all'interno del prestigioso “Center of Excellence” di Electrolux Professional in via Segaluzza, 30, a Pordenone. Due giornate in cui saliranno in cattedra otto giovani prestigiosi chef e sous-chef, nazionali ed internazionali, che proporranno le loro idee di cucina legati al tema cardine di quest'edizione: "Emancipazione Etika".

Accanto a loro ben sei mentori nell'ambito della ristorazione e panificazione dai quali si avrà l'opportunità di apprendere l'esperienza nello scommettere sulle nuove generazioni. Lo scopo di questa serie di appuntamenti è quello di creare una proiezione al futuro per quanto riguarda il mondo della cucina dei giovani chef contemporanei. In ogni appuntamento si affronteranno temi come la scelta etica dei prodotti, la multietnicità, ma soprattutto si parlerà del futuro della cucina italiana e mondiale, dell'avanguardia all'interno di essa e l'innovazione che da sempre la contraddistingue con coloro che saranno i protagonisti del mondo della cucina nazionale e internazionale nei prossimi 10 anni. L'idea è proprio quella di concedere un prestigioso palco come quello del “Center Of Excellence” di Electrolux Professional di Pordenone ai giovani chef che stanno alle spalle dei grandi nomi della cucina italiana e che quotidianamente sono di supporto nelle grandi cucine stellate Michelin e pluripremiate dalle guide internazionali in Italia e all'estero.

Stars cooking, la “Lectio Magistralis” dei giovani chef

Tutti i giovani chef partecipanti, innovativi e avanguardisti, porteranno attraverso una “Lectio Magistralis” ad hoc la loro idea e visione riguardo al futuro nel mondo della cucina. Accanto al loro intervento svilupperanno un piatto demo che racchiuderà la loro filosofia e sarà possibile per il pubblico in platea assaporare per comprendere al meglio i concetti esposti. Il convegno sarà dedicato esclusivamente a professionisti del settore ristorativo e Horeca. Ideatore, organizzatore e conduttore dei vari appuntamenti è, come detto, Fabrizio Nonis, El Bekér, che dopo svariati anni in cui si è confrontato con i più importanti chef italiani e internazionali negli eventi maggiormente rinomati in Italia e all'estero, ha deciso di dare una svolta alla sua comunicazione e puntare su di loro: sui giovani under 35, i quali saranno il futuro della cucina, ma non solo.

Nei vari appuntamenti di “Stars Cooking - Young Challenge”, oltre che sul mondo dei giovani, si avrà un occhio di riguardo sull'appartenenza territoriale dei vari chef coinvolti e soprattutto quella legata al Friuli Venezia Giulia e ad #iosonofriuliveneziagiulia, ma anche sull'etica legata al mondo del cibo e degli ingredienti d'eccellenza e alla cucina multietnica.

Il programma di Stars cooking

Lunedì 5 febbraio

I giovani chef che calcheranno il palco del congresso saranno:

Alessandra Del Favero de Il Carpaccio* - Le Royal Manceau (Parigi) con Oliver Piras

de Il Carpaccio* - Le Royal Manceau (Parigi) con Oliver Piras Nicolò Pometti di Ristorante La Peca** (Lonigo - VI)

di Ristorante La Peca** (Lonigo - VI) Federico Rovacchi di Ristorante Baita Piè Tofana (Cortina D'Ampezzo)

di Ristorante Baita Piè Tofana (Cortina D'Ampezzo) Matteo Metullio di Harry's Piccolo** (Trieste)

Saranno accompagnati da tre mentori d'eccezione come: chef Viviana Varese di Viva Viviana Varese* (Milano), il campione mondiale dei panificatori Ezio Marinato di Panificio Marinato (Cinto Caomaggiore, Venezia) e lo chef Nicola Portinari di Ristorante La Peca** (Lonigo, Vicenza).

Martedì 6 febbraio

Protagonisti di questa seconda giornata saranno i seguenti professionisti under 35:

Mattia Barni di Alajmo Cortina (Cortina D'Ampezzo)

di Alajmo Cortina (Cortina D'Ampezzo) Andrea Drago di Orobianco* (Alicante - Spagna)

di Orobianco* (Alicante - Spagna) Francesco Vincenzi di Franceschetta58 (M. Bottura*** - Modena)

di Franceschetta58 (M. Bottura*** - Modena) Ciro Scamardella di Ristorante Pipero* (Roma)

I grandi nomi presenti sul palco della seconds giornata saranno il Gruppo Alajmo con la presenza di Erminio Alajmo, fondatore del gruppo e del Ristorante Le Calandre*** (Padova), e il territory executive chef di Venezia, Cortina e Estero Silvio Giavedoni e lo Chef Paolo Casagrande di Lasarte Restaurant*** (Barcellona). È possibile accedere al convegno in seguito all'acquisto dell'accredito per singola giornata al prezzo di 60 euro che permette di assistere a quattro Lectio Magistralis e agli interventi con esclusive personalità del mondo della ristorazione.