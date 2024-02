Pasticceria di eccellenza: il futuro è nelle mani dei giovani

Il futuro della categoria è nelle mani dei giovani. Non abbiamo alcun dubbio, soprattutto dopo le ottime performance osservate a Sigep nel corso dei diversi campionati italiani e mondiali. Qualità elevata e tanta passione. Attenzione, però. Non basta solo questo. Ed il “movimento” che l'intera categoria sta portando avanti è sempre quello della continua formazione. L'impegno, la costanza, la perseveranza e la bravura, anche innata, di alcuni può certamente aiutare nell'intento di raggiungere uno dei nostri primari obiettivi.

La partecipazione ai campionati offreun'occasione altamente formativa per mettere alla prova le proprie capacità e trovare stimoli per dare il via ad una carriera gratificante e di successo. Ma è anche un'occasione di confronto ed un'esperienza di crescita per coloro che in futuro faranno grande la pasticceria italiana e mondiale. Assicurando professionalità e spettacolo, il tutto per dare visibilità al futuro della categoria. Cosa manca? Il sano orgoglio di appartenenza forse ed i proficui messaggi di bontà, qualità, passione per il lavoro, amore per il bello, creatività, collaborazione e rispetto. Tali fattori etici costituiscono le fondamenta di un settore forte, con solide radici e concrete prospettive future. Proprio per valorizzare e incentivare i futuri talenti Conpait ha previsto premi speciali non solo per i primi classificati ma per le più interessanti realtà territoriali.

Questo per dare vita ad un circolo virtuoso, un sistema concreto, fra le varie realtà del settore - scuole, associazioni, che sappiano “prendere sotto l'ala” i giovani motivati, seguendoli nel tempo e affiancandoli nella loro crescita professionale. Siamo convinti che il supporto dei colleghi esperti ed un nuovo cambio di passo per le giovani leve possa ristabilire equilibrio e vigore a tutti i pasticceri italiani impegnati non solo alla fiera di Rimini, ma ogni santo giorno nei laboratori professionali e nelle attività produttive.