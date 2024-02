Il Principe Bar di Milano ha un nuovo padrone di casa: arriva Daniele Celli

Si alza il sipario sulla nuova era del Principe Bar all'interno dell'Hotel Principe di Savoia - Dorchester Collection di Milano: dietro il bancone arriva il bar manager Daniele Celli, mixologist dall'esperienza internazionale ed ex bartender dello speakeasy 1930 sempre a Milano. Celli è stato scelto per la sua propensione all'innovazione nella prospettiva di aprire le porte del bar ai palati più esigenti.

Daniele Celli

Al Principe Bar la nuova drink list di Daniele Celli

Celli guida la rivoluzione del Principe Bar con una nuova carta, pensata per valorizzare ogni ingrediente e pronta a rinnovarsi ogni tre mesi seguendo i ritmi naturali della stagionalità. Tra giochi di consistenze, sapienti alterazioni dei sapori e delle temperature di servizio, al centro della proposta ci sono sei signature cocktail creati dall'esperto team del Principe Bar con a capo Daniele Celli, affiancato dal beverage consultant Marco Russo e dal resident assistant bartender Federico Salvalaggio.

El Milanes, il signature drink del Principe Bar 1/5 100 Cavalli 2/5 Apple Pie Negroni 3/5 Fall in Fall 4/5 Mandarin Club 5/5 Previous Next

A impreziosire l'offerta, inoltre, si aggiunge una sezione del menu dedicata allo studio dei grandi classici della mixology. La lista, partendo dal 1800, ripercorre le epoche storiche attraverso i loro cocktail più iconici e si arricchisce mese dopo mese con una nuova proposta.

All'interno della proposta invernale spiccano: il Fall in Fall, miscelato a base di Bulleit Bourbon Whiskey, Abbott's e Angostura bitter, che si contraddistingue per la carica sapida e “umami” - donata dal sale al tartufo e dallo sciroppo ai funghi porcini - e sprigiona sentori di bosco e legna derivanti dall'affumicatura e dalla foglia di tartufo nero a guarnire; l'Hot Chocolate Toddy, servito caldo, in cui la nota piacevolmente dolce dello sciroppo di demerara e dell'acqua all'anice si incontra con le profumate sensazioni di Cognac e cioccolato; il Mulled Wine Manhattan, drink che nasce dall'incontro tra il tradizionale vino aromatizzato tipico dei Paesi del Nord Europa e l'iconico cocktail newyorkese, in grado di stupire con sfumature balsamiche e vegetali conferite dal distillato Mashita Skinos e dalla nota maltata del Genever Notaris, il tutto arricchito dal gusto speziato del vermouth ai chiodi di garofano e noce moscata.

A chiudere la proposta è El Milanes, il signature drink del Principe Bar: un omaggio al risotto alla milanese, ricetta simbolo della cultura gastronomica meneghina. Realizzato miscelando zafferano, burro e scalogno con Rye whisky, sherry e sake, è servito in un bicchiere – creato con la stampa 3D – che richiama l'aspetto di un vero chicco di riso. La proposta food in abbinamento è contenuta in un piccolo cilindro a forma di ossobuco nel quale, scavando con il cucchiaino, si incontra il midollo, ingrediente immancabile di questo piatto tipico della cucina milanese.

La nuova atmosfera del Principe Bar

Ma non finisce qui. La nuova filosofia del Principe Bar si riflette anche sull'atmosfera, resa ancora più suggestiva da una selezione musicale basata sulle eleganti e sofisticate note del soft blues, del jazz e del soul. Il lounge bar, inoltre, accoglierà periodicamente ricercati dj-set e personalizzerà la colonna sonora delle proprie serate grazie al pianoforte collocato al centro della sala.

Principe Bar all’interno dell’Hotel Principe di Savoia - Dorchester Collection di Milano

«Il Principe Bar è da sempre uno dei luoghi di riferimento a Milano per chi cerca cocktail d'autore e un'atmosfera raffinata e cosmopolita - dichiara il direttore dell'Hotel Principe di Savoia, Ezio Indiani - Sono certo che questa nuova fase, con la guida di Daniele Celli e la consulenza beverage di Marco Russo, eleverà ulteriormente l'esperienza per i nostri ospiti milanesi e per i clienti dell'hotel. La ricerca assidua, la cura degli ingredienti e l'alchimia della mixology, saranno le parole chiave del futuro del Principe Bar».