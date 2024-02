I gusti degli adolescenti nella pasticceria: cosa piace alle nuove generazioni

Siamo tutti d'accordo sull'affermare che i giovani in crescita - gli adolescenti - hanno sempre fame e sono golosi. Vanno spontaneamente in pasticceria meno di altre tipologie di pubblico, per loro queste ‘coccole' ripetute possono essere costose, ma sono comunque presenti - più d'estate che d'inverno, a dir la verità - con gusti e richieste ben precisi. Il fritto da colazione, meglio se super farcito, è tra i trend preferiti: via libera quindi a bomboloni, ciambelle, castagnole.

I diciottenni all'ora dell'aperitivo scelgono finger come crocchette, mini-arancini, mozzarelline in carrozza, pizza, cui far seguire magari un dolce - un grande classico come cioccolato, nocciole, crumble, delizia al limone o anche una torta cremosa. Piacciono molto anche i maritozzi con crema pasticcera, panna e frutti di bosco.

D'inverno le ragazze cercano la cioccolata calda, magari con una fetta di torta (senz'alcol, naturalmente); i ragazzi bevono succhi di frutta artigianali e amano il caramello salato. Un altro dolce che piace sono i macaron, la cui forma e colori attirano l'attenzione dei molto giovani e dei piccoli. I gelati vanno tutto l'anno, solitamente nei gusti delle creme classiche: in estate, quando i ragazzi arrivano in pasticceria in gruppo, hanno gran successo le brioche con il tuppo farcite di gelato.

Per quanto riguarda le torte di compleanno, magari un diciottesimo, gli adolescenti oggi vogliono torte che siano golose, con gusti a dir poco insoliti e lontani dalla pasticceria classicae strane: anche colorate di nero e oro, nero e argento o nero e bianco (le ragazze scelgono il fucsia, l'ottanio, il verde), con forme curiose; spesso sono a tema. E quando si organizza il catering per una festa, tanto fritto anche per il buffet.