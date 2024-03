Lady Drink: le barlady più talentuose del mondo si sfidano a Bibione

Bibione, rinomata spiaggia europea e tra le mete di vacanza più ambite d'Italia, è sede della nuova competizione internazionale Lady Drink, un evento dedicato alle professioniste della mixology, oltre che di quella italiana gunta alla sua 27a edizione.

45 barlady italiane si sfidano in particolare in tre categorie per aggiudicarsi la gara nata a Perugia da un'idea di Danilo Bellucci, Lady Drink ha da subito riconosciuto il valore distintivo che le donne apportano a questa professione.

il podio dell'edizione 2023 di Lady drink

Le creazioni in mostra a Bibione sono ben più di semplici cocktail: sono opere d'arte realizzate da donne che assumono un ruolo sempre più protagonista su uno dei nuovi palcoscenici della società contemporanea: il bar. In particolare, il settore del bar extra lusso è quello che più investe nel "bere di qualità".

Accanto alla storica competizione, quest'anno si tiene anche Lady Drink International 2024, che coinvolge undici barlady provenienti da Austria, Belgio, Bulgaria, Cuba, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Grecia, Polonia, Portogallo, Svizzera e Italia. A Bibione sono presenti la giuria, ospiti illustri del settore, giornalisti e aziende tra le più conosciute al mondo in ambito beverage.

Lady Drink, fin dal 1996, ha dato l'opportunità alle barlady di diventare interpreti dell'arte della mixology, celebrando negli anni l'abilità, il talento e la creatività delle donne nel realizzare cocktail originali e capolavori di gusto. La competizione rimane un punto di riferimento nel settore, offrendo anche momenti di formazione, crescita professionale e scoperta di nuove talentuose professioniste.