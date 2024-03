Feuerstein Nature Family Resort: un'eccellenza del benessere lavorativo

Il 13 settembre 2023, LavoroTurismo ha visitato l'hotel Feuerstein Nature Family Resort, a Pflersch, in Alto Adige, la seconda struttura ricettiva ad aver ottenuto la certificazione Leading Hospitality Employer dopo La Perla di Corvara. Nell'avvicinarsi alla destinazione, si ha davvero l'impressione di entrare in un luogo misterioso, attraversato da strette strade che si addentrano nella suggestiva natura delle montagne altoatesine. Arrivati poi alla location, un'ampia valle circondata da montagne spettacolari e prati verdi fa da cornice all'hotel.

Il Feuerstein Nature Family Resort ottiene la certificazione Leading Hospitality Employer

Nella grande lobby, popolata da numerosi ospiti, i delegati di LavoroTurismo sono stati accolti con cordialità dall'impiegato del front office e si ha avuto subito la netta impressione che i collaboratori della struttura avessero ricevuto una solida formazione in merito al servizio di accoglienza.

LavoroTurismo, il tour all'interno dell'hotel Feuerstein Nature Family Resort

Durante il tour dell'albergo, LavoroTurismo ha apprezzato la pulizia e l'ampiezza delle stanze. Il ristorante è supervisionato da un responsabile, che ha accolto i delegati illustrandogli le modalità di erogazione del servizio: a buffet o al tavolo. Il personale di sala si è dimostrato gentile e attento alle necessità dell'ospite, dando anche prova di una certa destrezza nel muoversi tra i bambini che corrono nelle diverse sale e gli ospiti che girano da un banco del buffet all'altro.

Il personale del Feuerstein è gentile e attento alle necessità dell'ospite

LavoroTurismo ha poi incontrato la responsabile delle risorse umane, Doris, che ha fornito risposte dirette ed esaustive, anche grazie alle sue ottime doti comunicative. Ha spiegato come il Feuerstein stia investendo molto nel migliorare e rendere più fluida la comunicazione aziendale, sia bottom-up che top-down. La proprietà tiene molto a conservare un'atmosfera informale e amichevole, in cui tutti quanti, compresi i capi reparto e i dirigenti, si danno del “tu”. Inoltre, è consuetudine per il Feuerstein trasformare dopo pochi mesi di collaborazione i contratti stagionali in contratti a tempo indeterminato. Il fine è quello di fidelizzare i talenti, dando loro la possibilità di affezionarsi alla realtà e di crescere sia professionalmente che umanamente.

La visita agli alloggi del personale è stata molto interessante e ha veramente dimostrato l'attenzione che l'azienda riserva ai suoi collaboratori. Sembra di entrare in un vero e proprio albergo esclusivamente dedicato allo staff: camere doppie con bagno, televisione e tutti i comfort necessari per vivere bene la stagione lavorativa. Si tratta di un benefit non da poco, specialmente se si considera che la location è piuttosto distante dai grandi centri cittadini. Le ultime conversazioni di LavoroTurismo con alcuni dipendenti della ristorazione mostrano un alto livello di soddisfazione in merito all'ambiente di lavoro e una volontà condivisa da molti di continuare a lavorare in futuro per questa azienda.

Feuerstein Nature Family Resort, conferimento della certificazione e risultati ottenuti

A seguito dell'analisi dei dati raccolti tramite il questionario inviato ai dipendenti e le conversazioni con la direzione dell'albergo, LavoroTurismo ha stilato un report finale. I risultati mostrano come il Feuerstein Nature Family Resort sia un'ottima struttura in cui lavorare. Il quadro organizzativo è buono e i dipendenti, oltre ad aver instaurato relazioni positive, si sentono gratificati e condividono uno scopo preciso.

Il Leading Hospitality Employer Index del Feuerstein ammonta a ben 91% e gli indicatori che lo compongono sono mediamente molto alti. In particolare, le opportunità di sviluppo e crescita personale, così come la coesione all'interno del team, superano il 90% e rappresentano pertanto gli aspetti che più di tutti spiccano sopra gli altri. Detto ciò, anche sotto il profilo dell'organizzazione del lavoro, della meritorietà ed equità, della direzione e scopo, il Feuerstein Nature Family Resort si posiziona molto bene, con un punteggio di almeno 88% in tutti e tre questi ambiti.

Una delle camere del Feuerstein Nature Family Resort

Emerge chiaramente che la strategia aziendale presenta una serie di punti di forza significativi che contribuiscono alla sua efficacia complessiva. In particolare, la chiarezza nella comunicazione con i dipendenti risulta essere un elemento cruciale, supportata dalla presenza di strumenti digitali accessibili a tutti. Inoltre, il focus sui valori aziendali e sugli obiettivi, comunicati sin dalle fasi iniziali dell'onboarding, evidenzia un'impronta culturale forte e coesa. La consapevole attenzione al benessere dei dipendenti, al bilanciamento tra vita lavorativa e personale e alla formazione dimostra un impegno tangibile verso i collaboratori. Inoltre, il coinvolgimento del personale in attività di gruppo favorisce un senso di appartenenza e inclusione.