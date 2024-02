 Hotel La Perla: il primo albergo certificato Leading Hospitality Employer

Lo scorso 12 settembre LavoroTurismo ha visitato l'Hotel La Perla di Corvara, in Badia, nell'ambito del percorso di certificazione Leading Hospitality Employer. L'obiettivo di questo nuovo progetto è quello di valorizzare le aziende dell'ospitalità che si distinguono per la qualità dell'ambiente lavorativo e la soddisfazione dei dipendenti.

La prima azienda ad essere certificata è l'Hotel La Perla di Corvara

«L'Hotel La Perla - fanno sapere da LavoroTurismo - è un'azienda davvero speciale per noi: è infatti il primo albergo che abbiamo scelto per iniziare questa nuova avventura, e, bisogna ammetterlo, non potevamo fare una scelta migliore».

Il soggiorno di LavoroTurismo all'Hotel La Perla

Fin dall'arrivo nella struttura, il personale di LavoroTurismo è stato accolto da un'atmosfera di calore e professionalità, che ha fatto capire quanto l'attenzione verso l'ospite e la cura per i dettagli siano i principi base su cui l'albergo poggia le sue performance.

«Abbiamo anche notato la presenza di diversi collaboratori giovani e sorridenti in tutti i reparti "guest contact", che ci hanno fatto sentire subito a nostro agio, in un ambiente dove le persone sono perfettamente integrate nel progetto dei Costa, la famiglia che, con passione, gestisce l'albergo da tanti anni», ricordano.

Il personale di LavoroTurismo è stato accolto da un'atmosfera di calore e professionalità

La sera ha avuto luogo la cena al ristorante dell'hotel, dove si è potuta apprezzare l'atmosfera elegante e accogliente delle diverse sale che ospitano il servizio serale, così come la gentilezza e professionalità del personale. «Abbiamo gustato dei piatti squisiti, presentati con cura e preparati con ingredienti di qualità», raccontano.

Il secondo giorno di LavoroTurismo all'Hotel La Perla

La mattina seguente l'incontro con la responsabile del personale, Francesca, che ha illustrato nel dettaglio le caratteristiche dell'albergo e i dati relativi a vari aspetti della gestione dei collaboratori. Quindi l'incontro con la direttrice HR, la signora Joe. «La conversazione è stata molto interessante e ci ha permesso di capire meglio la filosofia e la cultura aziendale dell'Hotel La Perla, comprensione ulteriormente accresciuta dai dati concreti che ci sono stati forniti». Dopo aver parlato con la direzione, il personale di LT ha visitato i locali dell'azienda e gli alloggi del personale dove sono rimasti colpiti dalla pulizia, dall'ordine e dal comfort di questi spazi, che esprimono chiaramente quanto la proprietà sia sensibile al benessere psico-fisico dei propri dipendenti. «Siamo venuti anche a conoscenza - sottolineano - di alcuni riconoscimenti, quali impiegato del mese, impiegato dell'anno ecc., che ci hanno ricordato le iniziative delle grandi catene alberghiere».

Sono stati illustrati le caratteristiche dell'albergo e i dati relativi alla gestione dei collaboratori

Quindi si è tenuto il pranzo nello splendido giardino all'ingresso dell'hotel, dove si è potuto godere un clima quasi estivo e una vista mozzafiato sulle montagne. «Anche in questa occasione, abbiamo confermato la bontà della cucina e la capacità del personale nel trasmettere passione ed empatia nei confronti degli ospiti», rimarcano. Terminata la giornata di incontro, la visita dell'azienda e l'acquisizione delle informazioni, il percorso di valutazione Leading Hospitality Employer prosegue con gli step successivi, ovvero con la somministrazione del sondaggio anonimo ai dipendenti e con i colloqui informali con alcuni collaboratori.

Conferimento della certificazione e risultati ottenuti dall'Hotel La Perla

Conclusa l'attività di raccolta e analisi dei dati e stilato il report finale, è emerso che l'Hotel La Perla ha dimostrato di essere un'azienda all'avanguardia nel settore dell'ospitalità, che sa valorizzare i propri collaboratori e offrire loro un ambiente di lavoro stimolante, formativo e gratificante.

L'Hotel La Perla ha dimostrato di essere un'azienda all'avanguardia

Tra i diversi indicatori che compongono l'Index Lhe, l'albergo si è distinto in particolare per la sua organizzazione del lavoro, per la crescita personale dei suoi collaboratori e per la capacità di creare team affiatati, ottenendo in tutte e tre queste aree un punteggio superiore al 90%. Anche sotto il profilo della direzione e scopo, meritorietà ed equità, condizioni lavorative e retribuzione, l'Hotel La Perla si posiziona a livelli molto alti, superando l'85%. Parliamo quindi di un'azienda che ha saputo efficacemente costruire il proprio successo sulla valorizzazione dei talenti e ciò viene confermato dal punteggio complessivo dell'Index Lhe: ben 92%.

Tra gli aspetti più positivi che sono emersi dall'indagine, la capacità da parte della direzione di coinvolgere e indirizzare il personale verso uno scopo comune, attraverso la definizione di chiari valori fondanti e l'utilizzo di un linguaggio comune inclusivo. Completano il quadro la particolare attenzione riservata alla formazione di alto livello, l'approccio meritocratico dimostrato dall'alto numero di manager cresciuti internamente e il rispetto per il work-life balance.