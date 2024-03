Per una pasticceria i fornitori locali sono molto importanti, per diversi motivi. La loro vicinanza significa che per il pasticcere è possibile andare a visionare i prodotti di stagione sul posto, per esempio nel caso della frutta o dei latticini e avere, quando possibile, una consegna giornaliera di materie prime super fresche.

I fornitori locali: alleati preziosi per la pasticceria italiana

Se si tratta di trovare un nuovo fornitore, conviene affidarsi al passaparola di amici e colleghi per identificare chi possa avere dei prodotti della qualità richiesta e che lavori con serietà, per poi poter andare di persona a vedere l’offerta, cosa che è sempre un plus, specialmente se si inizia un rapporto: ci si presenta e si parla per fissare quantità, consegne, prezzo.

Esplorare anche sui social può essere utile, bisogna sempre fare ricerca. Importante anche, nelle varie fiere di settore (come il Sigep), incontrare e scoprire le aziende nuove che espongono, assaggiarne i prodotti o capire le tecnologie di lavorazione. Poter scegliere di persona il prodotto da utilizzare in pasticceria è sempre una buona regola. Avere un fornitore locale permette di sentirlo prima della raccolta, di sapere come sta andando la maturazione dei frutti, di rivedere le previsioni e aggiustare le quantità se ci sono dei problemi di raccolto.

Il rapporto nel migliore dei casi diventa quello di un fornitore di fiducia. Importantissima, oltre alla fiducia e al rapporto personale che si instaura con il fornitore locale, è infatti l’appartenenza allo stesso territorio, che permette di condividere conoscenze e cultura e, soprattutto, di aiutare l’agricoltura locale. Spesso ci sono microproduzioni di eccellenza che, se utilizzate nelle nostre ricette, possono aiutare il contadino a continuare la sua attività, tenendo a mente che per noi è necessaria sempre la tracciabilità.

È un senso di responsabilità verso queste piccole realtà che a volte producono vere eccellenze di territorio che potrebbero perdersi. Il pasticcere vende e racconta il territorio attraverso i suoi dolci.