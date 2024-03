Lady Drink 2024: ecco chi ha vinto e con quali cocktail Per gli After Dinner confermata Tiziana Sata. Nei Pre Dinner vince Marina Milan, mentre fra i Long Drink si è imposta Linda Cau. Per la nuova categoria Internazionale vince Ana Carla Hernandez Borrego. Un tempo donna, nei cocktail, era sinonimo di dolcezza, ora non è necessariamente così, i gusti femminili sono in continua evoluzione