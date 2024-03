Bocuse d'Or, inizia la corsa italiana verso Lione 2025

È fissato alle 10.10 di martedì 19 marzo l’avvio della performance italiana al Bocuse d’or europeo del 2024, ottavo team ad iniziare il test. Le qualificazioni europee per la sfida mondiale che andrà in scena a Lione nel 2025 si tengono infatti tra il 19 e il 20 marzo a Trondheim in Norvegia.

Il Bocuse d'Or 2024 si svolge in Norvegia

Bocuse d’Or 2024, perché la Norvegia

Trondheim e il Trøndelag sono state Regione Europea della Gastronomia 2022, e sono considerate la principale regione gastronomica della Norvegia. Il Paese scandinavo, è anche il secondo più premiato nella competizione con cinque affermazioni, dopo la Francia, vincitrice per otto volte.

Bocuse d’Or 2024, la squadra italiana

L’Italia non è mai riuscita ad imporsi al Bocuse d’Or e quest’anno sarà rappresentata dal team di Marcelino Gòmez Vita, composto da Benjamin Sorensen (commis) e Fernando Emilio Lo Coco (coach).

La squadra italiana al Bocuse d'Or 2024

È stato questo il verdetto della selezione del Bocuse d’Or Italia che si era svolta l’anno scorso durante il primo giorno dei Campionati della Cucina italiana della Fic (Federazione italiana cuochi) e del Beer&Food Attraction di Italian Exhibition Group.

Nella giuria anche Bernard Fournier - che ha inviato a Italia a Tavola le foto in anteprima del concorso europeo -, storico patron chef di Da Candida a Campione d’Italia (Co) e quindi protagonista all’Hotel Coronado di Mendrisio in Svizzera, che qualche anno fa sottolineava come spesso gli italiani non riescano a farsi capire e come troppo spesso manchi l’unità, un problema che si riflette anche sugli investimenti.

Cos’è il Bocuse d’Or

Il Bocuse d’Or è un concorso a squadre, nato una trentina d’anni fa, da un’intuizione dello chef Paul Bocuse e che oggi rappresenta uno dei concorsi di cucina più prestigiosi al mondo. La manifestazione si tiene ogni due anni. I team hanno 5 ore e 30 minuti per realizzare il proprio piatto.

Tutto pronto a Trondhem per il Bocuse d'Or 2024 1/4 Il Bocuse d'Or è un concorso a squadre 2/4 I team hanno 5 ore e 30 minuti per realizzare il proprio piatto 3/4 La Francia ha vinto la competizione per otto volte 4/4 Previous Next

L’Accademia Bocuse d’Or Italia nasce nel 2017 per segnare l’inizio di un nuovo approccio a quello che è il più importante e meritevole concorso per chef professionisti al mondo. Attualmente è presieduta da Enrico Crippa, chef tristellato del ristorante Piazza duomo di Alba (Cn).