“Cooking4Care”, il gusto della salute con le ricette di 5 scuole alberghiere

Un modo facile e divertente per divulgare la cucina del benessere. Protagonisti gli studenti di cinque scuole alberghiere e istituti di formazione professionale del settore ristorazione e alimentare delle province di Lecco e Monza. Sono loro ad aver realizzato con Ats Brianza la serie video “Cooking4Care” con l'obiettivo di promuovere ricette di facile realizzazione, con prodotti gustosi e nutrienti, per invitare alla sana alimentazione a ogni età. L'Istituto Graziella Fumagalli di Casatenovo (Lecco), il Cfp Afol Pertini di Seregno e l'Istituto Paolo Borsa di Monza (Monza Brianza), il Cfpa Apaf di Casargo e Fondazione Enaip di Lecco sono le realtà formative della ristorazione coinvolte nel progetto. Il servizio di sorveglianza nutrizionale di Ats e docenti della facoltà di Agraria dell'Università Statale di Milano hanno curato la formazione propedeutica.

La serie video “Cooking4Care” promuove ricette di facile realizzazione

"Cooking4Care", un viaggio culinario di 15 proposte

Gli showcooking sono stati allestiti nei minimi dettagli, per la produzione di brevi video-ricette, studiate dagli allievi e validate da docenti e professionisti. Un viaggio culinario di 15 proposte che mettono in evidenza anche l'origine, le caratteristiche e i benefici delle materie prime utilizzate, tra un menu di primi, secondi, dolci, pane e bevande. Si va dalle tagliatelle integrali con crema di anacardi aromatizzate al limone agli spaghetti alla barbabietola, per arrivare alla polpette rivisitate sino alla mousse di cioccolato fondente e zenzero e alla torta di mele, cannella e vaniglia. “Cooking4Care” è l'ultima tappa del progetto “City for Care” dedicato all'invecchiamento attivo, finanziato dal programma Interreg Italia-Svizzera.

«Le video-ricette sono un innovativo strumento divulgativo, capace di coinvolgere in modo diretto e personalizzato diverse fasce della popolazione, aumentando l'interesse per il tema dei corretti stili di vita e migliorandone la conoscenza» sottolinea Michele Brait, direttore generale Ats. Anche per le scuole alberghiere è un valore aggiunto. «I ragazzi accolgono con entusiasmo i progetti che amplificano i contenuti della loro formazione e permettono di conoscere le proprietà di alcuni ingredienti e cucinarli in modo innovativo» evidenziano dalla Scuola Borsa di Monza. Anche per il “Pertini” di Seregno «la partecipazione a Cooking4Care ha rappresentato un'occasione di arricchimento dedicata agli allievi del percorso delle produzioni alimentari: uno stimolo all'approccio creativo, grazie al confronto e dialogo con altre realtà formative e a momenti di formazione con esperti». Da inizio febbraio, ogni lunedì e venerdì, sul canale Youtube di Ats Brianza, viene caricata una nuova video-ricetta, visibile anche su tutti i social dell'Agenzia territoriale e sui siti e social di scuole e istituti che hanno collaborato.