Lo chef umbro Lorenzo Cantoni torna a “casa”: arriva a Vocabolo Moscatelli

Uno dei più talentuosi chef umbri chiude un importante capitolo, durato tre anni, presso il ristorante Il Frantoio di Assisi e tra pochi giorni inizierà la sua nuova avventura a Vocabolo Moscatelli, boutique hotel e ristorante situato nelle campagne umbre. Lorenzo Cantoni è stato scelto come nuovo executive delle cucine dell'indirizzo situato nei pressi di Umbertide (in provincia di Perugia), cittadina di cui tra l'altro è originario. Di fatto, per lui, un ritorno a casa. L'apertura al pubblico nel segno del nuovo corso è fissata per il prossimo 29 marzo.

Lo chef Lorenzo Cantoni - foto dalla pagina Facebook

Lorenzo Cantoni a Vocabolo Moscatelli: «Ritorno alle mie radici»

«Con grande emozione, annuncio una svolta significativa nel mio percorso professionale - ha detto lo chef nel comunicare la sua nuova avventura - dopo oltre tre anni indimenticabili, lascio il ristorante Il Frantoio, che mi ha accolto e ospitato, regalandomi esperienze e soddisfazioni che hanno arricchito la mia vita e la mia carriera. Ogni momento trascorso al Frantoio rimarrà impresso nella mia memoria: le risate, gli insegnamenti, e soprattutto, le persone straordinarie che ho avuto il privilegio di incontrare. Ringrazio di cuore la proprietà e tutto il team per avermi fatto sentire parte di una grande famiglia».

«Ora, è tempo di voltare pagina e iniziare un nuovo capitolo - prosegue - con entusiasmo e un pizzico di nostalgia, annuncio il mio trasferimento a Vocabolo Moscatelli. Questo non è solo un cambio di lavoro, ma un ritorno alle mie radici, nel mio paese natale, dove ho già vissuto anni di crescita professionale e personale. Grazie a Vocabolo Moscatelli per aver creduto in me e per avermi dato questa nuova, emozionante opportunità. Non vedo l'ora di accogliervi e di condividere con voi nuove avventure e sapori a Vocabolo Moscatelli».

Vocabolo Moscatelli, nelle campagne intorno a Umbertide (Pg) 1/3 Vocabolo Moscatelli: riapertura prevista per il 29 marzo con Lorenzo Cantoni in cucina 2/3 La sala del ristorante di Vocabolo Moscatelli 3/3 Previous Next

Al Frantoio il nuovo executive è Gabriele Mattiacci

Chi al suo posto al Frantoio? Un segno di continuità al ristorante di Assisi con Gabriele Mattiacci, che negli ultimi anni ha lavorato al fianco proprio di Cantoni. «Ora, mentre ti prepari a prendere il mio posto al Frantoio, ti auguro tutto il meglio e sono certo che farai un lavoro straordinario» l'augurio del nuovo chef di Vocabolo Moscatelli.

Chi è Lorenzo Cantoni

Lorenzo Cantoni, classe 1987, negli ultimi tre anni ha dimostrato il suo talento presso Il Frantoio di Assisi, ristorante menzionato in Guida Michelin, oltre ad aver abbinato il suo nome alla ricerca e utilizzo di extravergine di qualità. Originario di Umbertide, Cantoni ha tracciato la sua strada nella gastronomia fin dall'adolescenza. A soli 13 anni, il giovane Lorenzo ha intrapreso il suo percorso lavorativo nelle cucine della Riviera romagnola.

Lo chef Lorenzo Cantoni a Vocabolo Moscatelli, apertura il 29 marzo

Nonostante il suo impegno nelle cucine estive, Cantoni ha sempre mantenuto un equilibrio tra lavoro e studio durante i mesi invernali, continuando a perfezionare le sue abilità culinarie nei ristoranti della sua Regione, protagonista di un autentico exploit nell'ultima edizione della Guida Michelin. Il 2011 segna un punto di svolta nella carriera di Cantoni, quando decide di aprire il suo ristorante, Zibù, nel cuore di Umbertide. Qui, ha iniziato a plasmare la sua cucina, ponendo un'enfasi particolare sull'utilizzo di prodotti Presidio Slow Food e sulla valorizzazione dei produttori locali. Notato dalla proprietà di Borgo Pulciano, a Montone, Cantoni decide di intraprendere una nuova avventura culinaria. È qui che incontra lo chef Tano Simonato, una figura che avrà avuto un impatto significativo sul suo percorso professionale. Dopo questa esperienza, Lorenzo fa il grande passo verso Milano, dove collabora con la chef Sara Preceruti nel rinomato ristorante "Acquada". È proprio durante questo periodo che la sua passione per l'olio extravergine d'oliva si sviluppa ulteriormente.

Nel 2021 l'incontro con Elena Angeletti, proprietaria del Palace Hotel Fontebella e del Ristorante Il Frantoio segna l'inizio di una nuova avventura per entrambi. Avventura "viva" fino a pochi giorni fa (abbiamo incontrato lo chef durante la sua ultima uscita pubblica da chef de Il Frantoio), ora per lui il ritorno nella sua Umbertide.