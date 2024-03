Hotellerie: il know-how di Fedegroup per servizi di ristorazione in outsourcing

Cinquanta ristoranti in Italia e all’estero, una competenza ventennale nel segmento food&beverage, la collaborazione con uno Chef stellato, 3 brand ristorativi di successo con oltre 15 punti vendita sul territorio nazionale: Fedegroup è l’azienda leader in Italia per i servizi di ristorazione in outsourcing per l’hotellerie e su strada.

Il know-how di Fedegroup per servizi di ristorazione in outsourcing

Fedegroup, servizio food&beverage per hotel curato in ogni dettaglio

Ricerca, studio del mercato locale e del target, partnership con i fornitori che garantiscono eccellenza nelle materie prime e una filiera etica e garantita sono alla base della proposta food&beverage di Fedegroup dedicata all’hotellerie e ideata e prodotta ad hoc per ogni struttura, in totale autonomia operativa e massima sinergia con gli obiettivi e l’identità del partner.

«L’hotel è da sempre una porta d’accesso alla cultura italiana, un “luogo chiave” nella filiera del turismo e nella promozione dell’alta qualità tricolore in termini di hospitality e ristorazione. Il nostro servizio food&beverage in hotel è curato in ogni dettaglio, dalla colazione alla cena e al servizio in camera. La cura che mettiamo nel servizio e nella composizione dei nostri menu ci ha resi parte attiva del processo di apertura dei nostri locali in hotel al pubblico esterno, una tendenza già molto avanzata a livello internazionale e che in Italia negli ultimi anni registra una importante crescita di consensi, ottimizzando l’economia del comparto hotellerie e rendendo gli hotel realtà vive e connesse con il tessuto sociale.» racconta Mirko Sanna, Direttore generale di Fedegroup.

Raimo Chiacchiera, Alberto Buonocore e Paolo Gramaglia

A garantire la qualità e l’ottimo value for money è una batteria di chef guidata dall’Executive chef Raimo Chiacchiera, affiancato dal Maestro pizzaiuolo Alberto Buonocore e dallo Chef una stella Michelin Paolo Gramaglia. «Oggi più che in passato siamo davanti a un pubblico consapevole che vuole vivere un’esperienza ad ogni assaggio. La scelta del consumatore è sempre più incisiva e polarizzata: se da una parte ci sono le stelle Michelin con le loro offerte di altissimo livello destinate ad un pubblico high-spending, dall’altra ci sono ristoranti capaci di offrire scorci autentici della nostra tradizione e qualità a un prezzo accessibile.» continua Sanna «È su questi che Fedegroup vanta un know-how unico nel settore con una “squadra di cucina” composta da oltre 200 persone che condividono la passione per la cultura enogastronomica italiana e la mission di offrire proposte eccellenti a prezzi competitivi.»

Fedegroup, nella ristorazione retail attenzione all'identità di ciascun locale

Sul fronte della ristorazione retail, Fedegroup mette al centro l’identità: ogni ristorante Fedegroup è unico e offre una proposta culinaria inedita, coniugando tradizione e modernità e offrendo al pubblico una degustazione originale del territorio. Se il Nabucco, da oltre cinquant’anni punto di riferimento nel cuore di Brera (Milano), fa del legame tra lirica e cultura gastronomica la sua firma, con un menu stagionale che affonda le radici nel “mangiare milanese” autentico a cui si alternano piatti amati dal Maestro Verdi a cui sono dedicati gli spazi; il Gran Baguttin interpreta l’incontro tra storia, letteratura e glamour: le stesse sale che hanno visto la nascita del celebre premio letterario Bagutta si trovano oggi al centro del Quadrilatero della Moda e al loro interno è possibile gustare un menu che racconta la tradizione meneghina, tra materie prime pregiate e tagli di carne “sartoriali” , con piatti ricchi di contaminazioni cosmopolite e ispirazioni glam.

Nabucco, Gran Baguttin e Caffè Pedrocchi

A Padova Fedegroup gestisce da 10 anni un altro luogo ricco di storia e con un’identità unica: il celebre Caffè Pedrocchi, che vanta a pranzo e a cena un menu 100% padovano, fatto di ingredienti locali di prima scelta che incontrano con creatività le fragranze-firma del Caffè: menta, caffè e cioccolato. «Raccogliere l’eredità di Antonio Pedrocchi che voleva il suo Caffè come spazio di riferimento per la città sempre aperto è stata una delle più belle sfide per Fedegroup. Quando ci troviamo davanti a “monumenti” della tradizione locale come il Pedrocchi scegliamo sempre di valorizzarne la tradizione creando un’offerta capace di attrarre un vasto pubblico, nazionale e internazionale. Da quasi duecento anni i padovani bevono il caffè al nostro banco storico e migliaia di turisti vengono a scoprire un pezzo di storia italiana vivendo un’esperienza unica, moderna e allo stesso tempo immutata nel tempo.» racconta Sanna «Oggi il Pedrocchi è lo stesso “Caffè senza porte” voluto dal suo fondatore: gli studenti della vicina università lo scelgono per i pomeriggi di studio nella Sala Verde, dove non esiste obbligo di consumazioni e a tutti sono offerti caffè americano e connessione wi-fi, le coppie lo scelgono per celebrare matrimoni e unioni civili, le aziende del territorio organizzano qui i loro eventi principali e ogni anno il Caffè “restituisce” alla città un ricco palinsesto di eventi culturali aperti al pubblico.»

Nell’ultimo triennio Fedegroup ha inoltre acquisito Golocious, Baessato e Artisti del Vegetariano dando vita a un portfolio di brand amati dal pubblico che fanno della riconoscibilità la loro chiave strategica. «La differenziazione è un elemento fondamentale della strategia Fedegroup sul fronte dei brand ristorativi: oggi possiamo offrire ai nostri partner la possibilità di inserire nei loro spazi ristorativi format di successo capaci di soddisfare ogni esigenza, dallo street food di Golocious all’offerta plant based di Artisti del Vegetariano fino all’esperienza esclusiva sotto il segno della socialità di Baessato. Ognuna di queste insegne porta con sé un asset valoriale condiviso e riconosciuto dal consumatore: quando entriamo in un Golocious, un Baessato o un Artisti del Vegetariano abbiamo la garanzia di trovare quello che stiamo cercando.» conclude Sanna.

Fedegroup

Via Benigno Crespi 57 - 20159 Milano

Tel 02 76317984