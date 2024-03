Per i suoi 135 anni Ballarini 1889 lancia Torre: tante pentole, un solo manico

Per festeggiare i 135 anni di attività serve un regalo degno di questo traguardo: così Ballarini 1889, storica azienda di pentole di Rivarolo Mantovano (Mn), lancia Torre la nuova linea componibile dalle incredibili peculiarità: le forme e le dimensioni sono quelle di maggiore utilizzo nelle nostre cucine per la cottura dei piatti più diversi, il fondo ad alta stabilità, brevettato per l’induzione, garantisce il massimo rendimento su piastra, il suo rivestimento resistente alle alte temperature e la possibilità di staccare il manico permettono di cucinare sul fuoco come in forno, potendo così realizzare con un unico strumento, cotture differenti, anche nel corso della medesima preparazione.

La nuova linea Torre di Ballarini 1889

Il rivestimento interno è in ceraforce, un rivestimento antiaderente effetto pietra, estremamente resistente e performante! Prodotto senza Pfas, testato per nickel e metalli pesanti. Facile da pulire, permette una cucina con pochi grassi.

Linea Torre di Ballarini 1889: tante pentole un solo manico

Un unico manico, removibile e antigraffio, è compatibile con tutte le forme della linea, con una portata fino a 10 kg che ne garantisce una manualità dalla presa ottimale, da fissare e rimuovere a proprio piacimento: proprio per questo le pentole della linea Torre si distinguono per la facilità con cui possono essere riposte e utilizzate in cottura.

Linea Torre di Ballarini 1889: tante pentole un solo manico

Da una parte una perfetta impilabilità dei vari componenti privi di manico, rendono la linea Torre ideale per chi si muove in spazi ridotti ma non pone limiti alla propria creatività in cucina, o per chi cerca l’ordine e la disciplina anche nell’organizzazione degli strumenti cookware; dall’altra la possibilità di applicare il manico, ma anche di cucinare senza, riduce il fastidioso incastro di più strumenti sul fuoco, per preparazioni contemporanee rapide e in sicurezza. Con Torre, Ballarini ancora una volta, crea prodotti dalle impareggiabili caratteristiche in cottura, affiancando attenzione per il design e moderne esigenze di ottimizzazione degli spazi e organizzazione della cucina, per una clientela esigente che ricerca un prodotto qualitativamente rassicurante e fuori dagli schemi.