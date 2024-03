La Città della Pizza arriva a Torino: 25 piazzaioli in gara

Dopo Vicenza, la nuova edizione de La Città della Pizza continua a Torino. La seconda delle 5 tappe di selezione del concorso dedicato alla pizza che percorre tutto lo Stivale per formare il dream team di pizzaioli che prenderanno parte alla grande finale capitolina, per la prima volta nel magnifico contesto del Circo Massimo. La call per i pizzaioli è per lunedì 25 marzo, alla pizzeria La Flegrea, in Corso Massimo d’Azeglio,114 a Torino.

La sfida de La città della pizza sbarca a Torino

La Città della Pizza, 25 pizzaioli in gara a Torino

I 25 pizzaioli in gara si confronteranno con la nuova modalità a due manche: sottoporranno alla giuria una pizza tradizionale, a scelta tra Margherita e Marinara, e solo i 10 che avranno ottenuto il punteggio più alto potranno presentare il proprio cavallo di battaglia nel corso di una seconda manche. I criteri di valutazione rimangono: aspetto (assenza di bruciature, condimento uniforme); profumo (gradevolezza complessiva); impasto (sapore, leggerezza e texture); cottura; equilibrio e gusto complessivo, utilizzo degli ingredienti per il topping.

La Città della Pizza, la giuria di Torino

Nella tappa di Torino, ad affiancare Luciano Pignataro e Luciana Squadrilli che si alterneranno come presidenti di giuria, ci saranno: Gennaro Ranieri, maestro pizzaiolo Avpn-Associazione verace pizza napoletana della pizzeria Fratelli La Cozza di Torino, primo locale al mondo ad ottenere la certificazione “Pizza Napoletana Stg”, il maestro pizzaiolo Massimiliano Prete della pizzeria SestoGusto, il tecnico olio della Fondazione EvooSchool Elia Del Pizzo e nel pomeriggio, per la seconda manche, Sarah Scaparone, giornalista, critica enogastronomica e sommelier, nonché grande appassionata di pizza.

La Città della Pizza alla Pizzeria Flegrea di Torino

Una giuria tecnica d’eccezione tanto quanto la location che ospiterà questa seconda tappa. La Pizzeria Flegrea è un’istituzione a Torino dal ’76 ma con una nuova anima, grazie ai soci e amici Enrique Jiménez González e Gianluca Poggio, con Marco Venere alla pala. Grazie a un impasto ad alta idratazione e altamente digeribile, un’accurata selezione delle materie prime, forni elettrici di nuovissima generazione con un piano interamente dedicato al gluten free e un percorso di pairing per tutti i gusti, dalle birre alla spina a una notevole carta dei vini e Champagne, Flegrea entra di diritto tra le migliori pizzerie del capoluogo piemontese, nonché del nord Italia. Un tempio della pizza napoletana a Torino, location perfetta per la seconda tappa del La Città della Pizza- Il Tour.

«L’entusiasmo dei pizzaioli respirato durante la tappa vicentina - racconta Emiliano De Venuti, ideatore de La Città della Pizza – ci ha davvero emozionato. È stata una partenza vivace e di grande successo, sia per il livello dei partecipanti che per la passione e la voglia dimostrata nel conquistarsi un posto in finale. Siamo sicuri che anche Torino ci regalerà soddisfazioni, confermando che la pizza di qualità coinvolge ogni angolo da nord a sud del Belpaese».

La Città della Pizza, aperte le candidature per Milano

C’è quindi grande attesa per il contest di Torino e intanto si aprono le candidature per la prossima tappa di Milano, lunedì 8 aprile. Chiunque voglia iscriversi può farlo compilando il form sul sito. Poi sarà la volta di Bari, Napoli, e Bologna.