Luca Rallo porta la sua piazza napoletana nella Capitale

Quarant’anni tondi, tondi, Luca Rallo è un maestro piazzaiolo con i fiocchi. Napoletano verace, Campione del Mondo di Pizza Senza Glutine (Pizza World Cup 2021), oggi guida due locali a Roma.

Fantasie ‘e Napoli e Fantasie di Napoli presso il Centro Commerciale GranRoma sono un tributo alla sua città d’origine e, soprattutto alla pizza.

Una passione nata con papà Vincenzo

«Ho iniziato a mettere la mani in pasta a 14 anni con il mio papà Vincenzo, pizzaiolo, che mi ha trasmesso questa passione - racconta - Per due anni lo ho accompagnato lungo le stagioni estive. Ho imparato tanto, ma ho sentito l’esigenza di tagliare il cordone ombelicale e mi sono fatto ancor più le ossa in una pizzeria di Napoli come aiuto pizzaiolo».

Poi il salto e la trasferta a Roma, che si è rivelata definitiva, appena maggiorenne. «Otto anni da Zio Ciro - sottolinea - dove sfornavo 1200 pizze al giorno apprendendo velocità e tecnica, a cui ho aggiunto tanto studio». Nel 2000 dà vita a un primo locale, in società, ma è nel 2008 che spicca il volo con Fantasie ‘e Napoli. «Supportato da mio padre - puntualizza - ho chiuso insieme a lui il cerchio professionale. Da 16 anni questo locale, che conta 100 coperti e altrettanti nel dehors, va alla grande. Lo scorso dicembre ho raddoppiato nel Centro Commerciale GranRoma: 140 posti a sedere e un centinaio sulla terrazza».

Fantasie 'e Napoli, una selezione senza glutine

I menu di Rallo propongono una quarantina di pizze tra classiche e innovative e 20 senza glutine. La tradizione napoletana è di casa, ma con un tocco di creatività in più e una ricerca rigorosa in merito alle materie prime, «su cui non si può scherzare: bisogna volare alto».

Luca Rallo con la sua pizza e i prodotti Cirio

Per quanto riguarda i pomodori, dopo tanta selezione, il napoletanissimo Luca Rallo - basta sentirlo parlare - ha piantato radici con Cirio Alta Cucina. «Garantisce sempre uno standard di alto livello. Siamo molto soddisfatti della resa di Cuor di Pelato, dei pelati, dei datterini sia rossi che gialli».

Elevata resa, ricca salsatura, buccia sottile che li mantiene intatti durante la cottura, dolcezza e polpa cremosa sono solo alcuni dei punti di forza che hanno conquistato Rallo e le sue centinaia di clienti. Tra le pizze molto apprezzate e che mi piace ricordare - annota - la Manfredi con bordo con crema di ricotta , Cuor di Pelato, datterini, bufala campana e in uscita prosciutto crudo e basilico. Sul fronte senza glutine una ricetta che spopola è a base di datterini gialli, bufala campana, friarielli e pecorino».

Fantasie ‘e Napoli

via Massa S. Giuliano 565 00132 Roma

Tel 338 1482330

Fantasie di Napoli

via Aristide Merloni 141 - 00155 Roma

Tel 06 2285188