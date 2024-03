Ristorante Palais Royal Venezia: il lusso della gastronomia con lo chef stellato Chronopoulos

A pochi canali da San Marco e da La Fenice, il Ristorante Palais Royal Venezia aprirà il 17 aprile 2024 alle ore 19.00 in un contesto monumentale. Ad animarlo, Philip Chronopoulos, chef che vanta ben due stelle Michelin a Parigi.

Ristorante Palais Royal, nel cuore di Venezia

Situato nel cuore dell’ex Palazzo della Borsa, divenuto oggi Nolinski Venezia, il ristorante si trova in uno dei monumenti storici della città. Una nuova melodia anima adesso l’anfiteatro dell’ex Sala del Consiglio: quella della gastronomia.

In questo luogo d’ispirazione bizantina, i tavoli sono allestiti in stile grand siècle, con un sublimato arredamento progettato dal duo di creativi Yann Lecoadic & Alessandro Scotto, e possono ospitare una trentina di commensali. Banchetti e poltrone di velluto invitano ospiti, attori e spettatori ad ammirare l’opera gastronomica che viene rappresentata ogni sera.

Ristorante Palais Royal Venezia, fusioni di identità

Nel momento in cui l’identità greca dello chef Chronopoulos si fonde con la generosità italiana e l’eccellenza francese, nasce un nuovo cerimoniale, realizzato con passione dalla sua équipe. Il servizio cordiale e accurato, in questo ambiente incredibilmente maestoso, fa di ogni cena un momento fuori dal tempo.

Chronopoulos è nato ad Atene e si è formato in Francia alla scuola di Bocuse. Grazie alle esperienze in strutture prestigiose, ha acquisito le qualità tecniche e manageriali necessarie per diventare un grande chef. Nel 2015 ha preso la direzione delle cucine del ristorante Palais Royal proponendosi di scrivere la propria storia gastronomica, osando aggiungere un tocco ellenico. Le mezze, servite come preambolo del suo menu, narrano la sua terra d’origine, e tutta l’emozione della sua infanzia.

Senza voler strabiliare, Chronopoulos punta piuttosto a lasciare un’impronta e un segno con una cucina che punta al cuore. È così che, nel febbraio 2022, aggiunge due stelle al suo firmamento, sperando che possano brillare sopra le volte bizantine del Palais Royal Venezia, il ristorante gastronomico del Nolinski Venezia di cui è anche responsabile.