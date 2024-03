Successo per Cortina Cocktail Weekend 2024: prossima tappa Amalfi

Si chiude il sipario sulla seconda edizione di Cortina Cocktail Weekend 2024, andata in scena da venerdì 22 a domenica 24 marzo. L’appuntamento ideato e diretto da Paola Mencarelli con il patrocinio del Comune di Cortina in collaborazione con Cortina Marketing e con il sostegno di Cortina for Us è stato un successo. Tre giorni che hanno visto ben 28 eventi dedicati al mondo della mixology e alla cultura del bere consapevole e responsabile, con appassionati di drink e amanti della montagna che hanno animato sette Bar d’Hotel e cinque Cocktail Bar, insieme ad altrettanti Event Partner CCW24.

A conclusione del weekend la coinvolgente Mixology’s Cup, la Gara di Sci e Snowboard #CCW24 organizzata in collaborazione con la Scuola di Sci Snowdreamers Cortina che ha visto trionfare Chloe Orlando di Grassi&Partners in gara per l’occasione con il pettorale "Amante 1530" nella categoria Sci e Ivan Patruno di Nonsolococktails nella categoria Snowboard con il pettorale Colesel. Patruno ha bissato inoltre la vittoria nella categoria mista Bartender&Ospitality.

Con la partecipazione straordinaria di Julian Biondi di Fermenthinks nella categoria speciale Slittino.

A conclusione della gara la spettacolare esibizione del gruppo Telemark Dai che ‘ndon. La cronaca é stata commentata in diretta dallo speaker Antonio Colli, maestro di sci nordico e ex azzurro di hockey su ghiaccio e curling. «Per l’edizione 2024 di Cortina Cocktail Weekend ho voluto dar vita a una formula più snella di quella del primo anno, cucita su misura sulla stessa Regina delle Dolomiti», sottolinea Paola Mencarelli.

Una nuova idea di drink, da Cortina ad Amalfi

«Come da tradizione - continua - sono stati coinvolti Cocktail Bar e Bar d’Hotel, ma la novità di questa seconda edizione sono stati gli appuntamenti organizzati in collaborazione con Event Partner: brand e location esclusive del luogo come boutique di alta moda o gallerie d’arte, che si sono messi a disposizione per promuovere una diversa fruizione del cocktail andando così a creare un dialogo fra mondi diversi. E a conclusione di tutto non poteva mancare la seconda edizione della Mixology’s Cup, un momento unico, divertente e spensierato - evidenzia Mencarelli - che trasporta l’idea di drink in una dimensione ludica e differente da quella del cocktail bar, concretizzando sulle piste due mie grandi passioni, lo sci e il cocktail Martini».

I progetti per il 2024? «A Settembre - anticipa l'organizzatrice - andremo tutti in Costiera per la prima edizione di Amalfi Coast Cocktail Week. La manifestazione si aggiunge al progetto madre Italian Cocktail Weeks by Paola Mencarelli per promuovere la miscelazione italiana di qualità e si terrà nella Costiera Amalfitana dal 23 al 29 settembre 2024».

La Mixologys’ Cup di Cortina Cocktail Weekend

La Mixologys’ Cup è stata organizzata nella mattina di domenica 24 marzo. Una discesa con la coppa Martini in mano con il Martini by No.3 London Dry Gin, zest con i limoni di Acquapazza Cetara e le olive di Incuso. I partecipanti per l’occasione dovevano completare la gara senza saltare le porte, con il bicchiere pieno in mano e rovesciando il minor quantitativo di Martini realizzato ai blocchi di partenza da Martina Proietti. La parte finale della pista Socrepes per l’occasione era stata allestita e messa in sicurezza dai maestri di sci della Scuola Sci Snowdreamers Cortina con paletti da slalom gigante CCW24 come una vera gara di sci.

Una volta tagliato il traguardo i partecipanti hanno appoggiato il bicchiere su un tavolo e i maestri di sci in veste di giudici hanno pesato i bicchieri decretando i vincitori. A fondo pista, coordinate da Antonio Ferrara Bar Manager di The Bar, Aman Venice di Venezia, le postazioni bar #CCW24 di Altamura Distilleries, Amante 1530, Campari Group, Colesel, Nonino, Vov, che hanno proposto ognuna un Signature cocktail dedicato alla gara.

«L’idea della gara - sottolinea Paola Mencarelli - è nata studiando la storia dello sci alpino. Era il 1900 quando un gruppo di montanari norvegesi sviluppò una tecnica che divenne poi famosa in tutto il mondo. A Morgedal, Valle Norvegese del distretto di Telemark venne organizzata la prima gara sugli sci, una discesa ripida e a curve veloci con un bicchiere di birra in mano. Vinceva chi arrivava a fine pista senza rovesciare il contenuto. In questa seconda edizione abbiamo avuto l’onore di ospitare l’esibizione di Telemark del gruppo Dai che ‘ndon, che per l’occasione ha sostituito il boccale di birra con il cocktail Martini».

Classifica Generale Mixology’s Cup

Sci

1° Chloe Orlando, Grassi&Partners, Milano per Amante 1530

2° Simone Covan, Santa Cocktail Club, Firenze Roma Venezia per Yerbito

3° Giancarlo Frizzi, Torino per Santa Teresa 1796

Snowboard

1° Ivan Patruno, Nonsolococktails, Milano per Colesel

2° Matteo Di Ienno, Fermenthinks, Firenze per Fermenthinks

3° Filippo Maguol, Venezia per Cortina Cocktail Weekend

Bartender&Ospitality Sci&Snowboard

1° Ivan Patruno, Nonsolococktails, Milano per Colesel

2° Simone Covan, Santa Cocktail Club, Firenze Roma Venezia per Yerbito

3° Devid B. Tavero, Santa Cocktail Club Villa Cora, Firenze per Yerbito