Con l’avvento della primavera anche le elaborazioni gastronomiche e lo stile di cucina di ogni professionista cambiano rotta. La nuova stagione si rivela quindi un’opportunità per dare nuovo impulso ai menu e gratificare la clientela. Il raggio d’azione è ampio e in grado di orientare tutta la carta, dall’antipasto al dolce. Il panorama di ingredienti offerto è ricco e variegato: prodotti di stagione freschi che rispettano i cicli naturali e garantiscono l’unicità dei sapori. In questo contesto un ruolo di primo piano viene interpretato dall’olio extravergine di oliva.

La Primavera porta in cucina primizie erbe e profumi mediterranei

Il tutto, nel rispetto delle nostre linee guida, assicurando la trasparenza di filiera. È quindi il momento di mettere in risalto primizie, germogli, erbe e profumi mediterranei. Sapori e colori nuovi entrano nel piatto. La cottura è preferibilmente senza grassi e il momento dell’anno ci spinge a un matrimonio che predilige il pescato. Per quanto riguarda la cottura, deve essere breve e intensa, non in acqua per il rischio di penalizzare le proprietà delle verdure.

Per quanto riguarda i primi piatti, per esempio nel Risotto Primavera, le primizie si esaltano e completano una ricetta ricca e sempre apprezzata anche dal punto di vista cromatico. È il periodo del risveglio della natura. E allora le verdure si possono anche saltare con dello zenzero, un inno alla vivacità o vanno leggermente soffritte in frittata o nelle omelette. Semplicità, gusto e colore le coordinate da seguire.

Da non sottovalutare poi la sempre più consistente fascia di consumatori che fa dell’alimentazione vegetariana un punto fermo. E in aggiunta, in campo crudista, le interpretazioni diventano esponenziali. La primavera a tavola offre quindi numerosi spunti di riflessione all’insegna di creatività e fantasia.

Euro-Toques nel suo calendario di seminari e momenti di formazione intende dare ampio spazio a queste dinamiche anche con interventi diretti negli istituti alberghieri. I giovani sono il terreno fertile per divulgare una cultura alimentare sana, corretta e naturale.