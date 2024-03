Gelato Festival World Masters: ecco i finalisti di Piemonte e Valle d'Aosta

Si è svolta il 26 febbraio, nella sede di Raviglione Group - concessionario Carpigiani - la selezione dedicata al Piemonte e alla Valle d’Aosta del calendario 2022-2025 del Carpigiani Challenge valevole per il percorso di Gelato Festival World Masters, il campionato mondiale per singoli gelatieri organizzato con partner strategici Carpigiani e Sigep - Italian Exhibition Group.

I semifinalisti Piemonte-Valle d‘Aosta della Carpigiani Challenge - Gelato Festival World Masters

La gara ha coinvolto 13 gelatieri provenienti dalle province di Torino, Aosta, Vercelli e Biella. La giuria ha decretato una classifica di 6 selezionati che parteciperanno alla seconda semifinale italiana in programma nel 2025 per proseguire il percorso di selezione dei migliori gelatieri italiani in vista della Finale Mondiale del 2025. Gusto, struttura, creatività e presentazione estetica e verbale sono i parametri con i quali sono stati valutati i gelati artigianali promuovendo la scelta degli ingredienti, la maestria degli artigiani nell’elaborare la ricetta, la capacità di comunicare e il risultato complessivo valutato attraverso la vista, il gusto e l’olfatto.

Prossima tappa? Le semifinali

Hanno diritto ad accedere alle prossime semifinali italiane, secondo l’ordine di classifica:

Fabiano Flamini di Flamini Patisserie & Bistrot a Valtournenche (Ao) con il gusto “Zuppa Inglese”. Dalla tradizione toscana, un gelato che richiama il celebre dolce al cucchiaio, arricchito con Alchermes dell’officina di Santa Maria Novella.

Inga Kucerenko della Gelateria A La Moda Veja a Canavese (To) con il gusto “Sam Martin”. Una celebrazione del territorio, che racchiude la filosofia della gelateria. Zabaione con il Caluso passito Docg, variegato con le pere Martin Sec cotte nel Carema Nebbiolo doc con aggiunta di cannella, chiodi di garofano e anice stellato a ricreare il famoso vin brulé ben conosciuto nel canavese.

Fabio Vair Gelateria Penna a Borgone Susa (To) con il gusto “Scilla e Cariddi”. Gelato alla mandorla in 3 lavorazioni (cruda, tostata e salata), variegato con marmellata al bergamotto e granella di pistacchio siciliano.

Guido Paci di PA.PA' 'S La Bottega del Gelato a Cigliano (Vc) con il gusto “Il Patriota”. Dedicato allo spirito patriottico degli Alpini, questo gelato nasce per racchiudere tutta l’Italia da nord a sud; basilico km0, mozzarella di bufala campana e pomodoro San Marzano.

Christian Bordet della Gelateria Pasticceria Ivana a Pont-Saint-Martin (Ao) con il gusto “Il Biscotto del Pellegrino”. Gelato realizzato con biscotti artigianali autoprodotti a base di miele di castagno valdostano e farina di castagne della valle del monte Rosa, variegato con crumble del biscotto stesso e confettura di lamponi di montagna.

Milena Mezzano di Via Trento Gelato e Caffè a Torino con il gusto “Dark Note”. Gelato di latte di capra e cioccolato fondente al 70% variegato con riduzione di caffè e bacio di dama con nocciole Igp Piemonte.

Con l’edizione 2022-25 Gelato Festival World Masters arriva al tredicesimo anno di attività, avendo debuttato a Firenze nel 2010 ispirandosi all’ideazione della prima ricetta di gelato per mano del poliedrico architetto Bernardo Buontalenti nel 1559. Da allora la manifestazione ha allargato i propri confini espandendosi prima nel resto d’Italia, poi in Europa e - dal 2017 - anche negli Stati Uniti, prima di abbracciare tutto il pianeta con il campionato mondiale dei Gelato Festival World Masters che con l’edizione 2018-2021 ha coinvolto oltre 3.500 gelatieri.