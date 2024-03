 Abi Professional: presentata la nuova tessera associativa

Carissimi lettori e stimati Soci di Abi Professional, è con grande entusiasmo che vi rivolgo il mio saluto in questo editoriale di mezza pagina, dedicato a un momento speciale per la nostra Associazione. È il periodo giusto per presentare la nuova tessera associativa, un simbolo tangibile della nostra comunità e della nostra passione condivisa per l'eccellenza nel settore.

Come molti di voi sapranno, la tessera associativa di Abi Professional è molto più di un semplice pezzo di plastica, è un oggetto carico di significato e di storia, destinato a diventare un autentico cult. Ogni anno, con orgoglio e dedizione, ci impegniamo affinché la tessera non sia solo un documento, ma anche un'opera d'arte da collezione, ed il mio ringraziamento va al Socio Cugino Bob alias Roberto Pellerei, della Sezione Piemonte, artefice di queste creazioni, e che cura anche tutta la parte grafica di Abi Professional.

Tessera associativa Barmen Italiani 2024

E quest'anno, sono lieto di annunciare che la tessera del 2024 si distingue per i suoi bellissimi colori: il verde, ispirato al vibrante cocktail che vedete in foto, e il viola, che richiama la bellezza delle decorazioni che arricchiscono il nostro mondo. Un omaggio speciale va al Socio della sezione Veneto, Massimo Blanda, il geniale creatore del cocktail "Sorapis", vincitore del primo premio a Roma. Questa delizia sensoriale, ispirata al suggestivo lago alpino sopra Cortina d'Ampezzo, cattura l'essenza dei suoi colori verde e dei riflessi azzurri, e promette di deliziare il palato con la sua composizione unica.

Non è solo la tessera a essere al centro delle nostre attenzioni quest'anno. Celebreremo con orgoglio il decimo anniversario della fondazione della nostra Associazione, un traguardo che testimonia il nostro impegno costante e la nostra crescita nel tempo. Insieme al Comitato Esecutivo, stiamo pianificando una serie di eventi e iniziative emozionanti, che renderanno questo anniversario indimenticabile. Il prossimo convegno nazionale è già in fase di preparazione, con l'obiettivo di offrire ai nostri Soci un'esperienza memorabile, ricca di conoscenze e opportunità di networking.

In conclusione, guardo con fiducia e gratitudine al futuro di Abi Professional. Siamo una comunità unita da una passione comune e da valori condivisi, pronti a cogliere le sfide e le opportunità che ci riserva il cammino. Grazie per il vostro continuo sostegno e impegno.