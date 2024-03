I social e il mondo del food: il 97% dei professionisti li usa abitualmente

Max Mariola (vincitore dell'ultima edizione del "Personaggio dell'anno" di Italia a Tavola e fresco di apertura del nuovo ristorante a Milano), Benedetta Rossi, Ruben e Daniele Rossi. Sono questi i cuochi più popolari della rete in questi ultimi anni. Il motivo? La semplicità alla base delle loro ricette. Sui social, però, non esistono solo consulenti della cucina: infatti, secondo un'indagine realizzata dall'Osservatorio dell'agenzia di comunicazione Soluzione Group in collaborazione con Apci - Associazione professionale cuochi italiani, il 97% dei professionisti del mondo food utilizza i social costantemente e l'argomento "cucina e alimentazione" è al primo posto con il 28% delle preferenze.

Dall'analisi effettuata emerge che attraverso post e video impattanti, e di breve durata, gli chef si trasformano in veri e propri creators con l'obiettivo di confezionare contenuti virali sempre più profilati. I ricercatori sottolineano che fondamentali sono il linguaggio e la gestualità con cui vengono mostrate le abilità ai fornelli, ma anche il carattere e l'emotività, che desta curiosità verso le ricette proposte, ma anche affezione per la personalità che emerge. Lo studio evidenzia infine che tra i personaggi emergenti nel mondo social risulta esserci Tommy Er Cuoco, "il king della carbonara" che, con fare diretto ed empatico, punta - è spiegato - tutto sui piatti della tradizione, di cui svela trucchi e segreti ai suoi followers.

Chi sono le persone del mondo del food più famose in Italia?

Ma chi sono (sui social) i personaggi più famosi del mondo del food in Italia? Ecco l'elenco: