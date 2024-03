Assicurazioni, pasticceria, gelateria: i guizzi di Federico Prodon

In aprile lascerà alle spalle i 50 anni e un'esperienza professionale e di vita a dir poco variegata. Un percorso offroad che più misto è difficile da trovare. Veniamo subito al punto per poi affrontare la cronaca in retrospettiva. Federico Prodon è un broker assicurativo, autore di libri e un affermato professionista nell'arte dolce, con declinazioni nel salato. Un blend di attività che si sviluppa e si alimenta nel cuore di Roma.

Federico Prodon

Federico Prodon, la capacità di cambiare rotta

Studi in economia, si specializza in construction & bonding e apre nel 2004 la sua società di brokeraggio. In parallelo coltiva la passione per la manualità e la creatività applicate alla cucina. «Ho iniziato dal salato per poi approfondire lo studio degli ingredienti e passare alla pasticceria». Nel 2014 l'onda d'urto della crisi Usa dei mutui subprime fa sentire il suo peso nel nostro mondo degli appalti e la filiera si blocca. «Con un crollo del 60% sono stato costretto a mettere in stand by la mia società - racconta - Un parcheggio temporaneo in attesa che il tornado passasse. E così poi è stato. Ma allora ho dovuto pianificare una strategia altra, che ha preso le forme della pasticceria».

Gelato firmato Prodon nel nuovo locale ai Parioli

Un salvagente che è approdato negli studi televisivi di Real Time per la seconda edizione di Bake Off Italia-Dolci in forno, programma-competizione che ha visto confrontarsi non professionisti con in giuria Ernst Knam. Prodon si è classificato terzo, ma è stato acclamato dal pubblico che gli ha donato una notorietà inaspettata. «Il talent televisivo - spiega - mi ha dato consapevolezza delle mie capacità; di sapermi esprimere con un gusto e un'estetica personale, pur mettendomi sempre in discussione».

Federico Prodon: il marchio è stato lanciato nel 2022

Sull'onda di questo successo dà alle stampe “Progetto crostate” e “Dolci nel bicchiere”, «libri, al tempo, dedicati a quelli come me, a metà strada tra il mondo amatoriale e quello dei professionisti». È però giunto il momento di virare su una rotta ben definita e Federico Prodon si butta a capofitto nella formazione, itinerari accademici di peso che ne fanno un consulente di riferimento per Agrimontana e Domori.

Federico Prodon, la nuova insegna ai Parioli

Il dado è tratto e la società di brokeraggio è di nuovo attiva sul mercato. Dal 2019 al 2021 imposta la linea e guida il reparto pasticceria del Caffè Hungaria a Roma (linea ancora in essere) e dal mese di marzo 2022 lancia il marchio Federico Prodon che identifica prima il laboratorio boutique a Borgo Pio, ai confini del Vaticano, poi il corner al Mercato Centrale (Stazione Termini), che ha conquistato il record di bottega più frequentata. Una vetrina, per sua natura temporanea, che è stata chiusa a inizio 2024 per concentrare le energie su Federico Prodon Pâtisserie e Crémerie, inaugurata ai Parioli lo scorso giugno.

Per il gelato Federico Prodon non si utilizzano emulsionanti e addensanti

Federico Prodon, pasticceria, gelateria, ma anche enoteca

«Qui la formula è molto articolata - sottolinea - Caffetteria, pasticceria e gelateria. Facciamo tutto noi con il supporto del laboratorio di Borgo Pio. Non utilizziamo semilavorati e il gelato è Clean Label, senza emulsionanti e addensanti».

Una soluzione che funziona, tanto che Federico Prodon Pâtisserie e Crémerie si deve espandere nei locali adiacenti e il 16 aprile diventerà anche enoteca con offerta di gastronomia salata. Prodon si trova oggi a operare su diversi fronti e riconosce che grazie all'attività di broker ha sviluppato un metodo blindato per affrontare il mondo food che si può tradurre in un «approccio scientifico alla cassa del locale». Non a caso, tra gli obiettivi futuri è in primo piano l'ampliamento del laboratorio di Borgo Pio, l'asse portante di questo mondo del gusto firmato Federico Prodon.

Federico Prodon Pâtisserie e Crémerie

via Giovanni Schiaparelli 21 - 00197 Roma

Tel 06 89325263