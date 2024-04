Campionato nazionale di pasticceria degli istituti alberghieri: vince la Sardegna

Si è concluso con grande successo il campionato nazionale di pasticceria istituti alberghieri, un evento organizzato con passione dalla Federazione internazionale pasticceria, gelateria e cioccolateria (Fipgc) con l'Istituto professionale "A. Beltrame" e il ministero dell'Istruzione e del merito. Ad aggiudicarsi il primo posto assoluto Filippo Fois e Sara Gioia Montisci dell'istituto superiore “D. Azuni” di Cagliari con la monoporzione “Kondura”, termine greco che fa riferimento alla tipica gondola e che incarna l'eleganza e la tradizione veneziana. Il dolce, in cioccolato e miele di Acacia delle Dolomiti Dop con un croccantino alla nocciola e caramello, ricoperto di glassa fondente, si è distinto per la complessità della stratificazione, l'equilibrio dei gusti e l'attenzione alla sostenibilità ambientale con un packaging totalmente in sughero.

Sul podio, al secondo posto, l'istituto alberghiero "G. Renda" del comune di Polistena (Rc), con Ahmed El Haqavi e Antonella Vanesca, mentre la medaglia di bronzo va ai concorrenti Julian Mella e Alessio Michelini dell'Ecole Hotellerie de La Vallee d'Aoste di Chatillon (Ao).

La giuria del campionato nazionale di pasticceria istituti alberghieri

L'attenta ed esigente giuria è stata formata da maestri pasticcieri Fipgc noti nel campo della pasticceria nazionale e internazionale come Fabio Orlando, presidente di giuria, Cesare Sciambarruto, Ruggiero Carli, Mario Di Francesca, la rappresentante del ministero della Pubblica amministrazione Carla Galdino e i giudici di laboratorio Manolo Albano e Silvano Baldi.

«Quest'anno è stata un'edizione senza precedenti. Abbiamo avuto una grandissima partecipazione da parte di tanti giovanissimi pronti a dare il massimo - afferma Maurizio Santilli, vicepresidente e responsabile internazionale comparto scuole Fipgc. Siamo felici dell'ottimo lavoro che tutti i partecipanti hanno svolto ma soprattutto ci riempie di soddisfazione constatare la grinta che i ragazzi dimostrano nel mettersi in gioco. È stato commovente vedere quanto sacrificio e dedizione abbiano dimostrato sul campo. Alla formazione diamo un valore inestimabile e proprio per questo continueremo a impegnarci sempre di più per creare un humus favorevole per far nascere delle nuove stelle della pasticceria made in Italy».