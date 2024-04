Salvatore Bianco è il nuovo executive chef dell'Hotel Eden di Roma

Salvatore Bianco, classe '78, nativo di Torre del Greco (Campania), è stato nominato executive chef dell'Hotel Eden, prestigioso albergo romano a cinque stelle lusso della Dorchester Collection. A partire dal 29 aprile 2024, Bianco assumerà la guida della brigata culinaria di questa storica struttura, fondata nel 1889.

Lo chef Salvatore Bianco dell‘Hotel Eden di Roma

Negli anni, Bianco ha accumulato esperienze significative, tra cui un periodo con Gualtiero Marchesi presso il relais L'Albereta, Franciacorta. Successivamente, ha lavorato come sous-chef dell'Osteria dell'Orso a Roma, sotto la guida del maestro Marchesi, per cinque anni. Ha poi trascorso gli ultimi dieci anni della sua carriera a Napoli, dove ha supervisionato l'offerta gastronomica del Romeo Hotel. Grazie al suo talento, il ristorante "Il Comandante" ha ricevuto una stella Michelin nel 2012, confermata negli anni successivi.

Salvatore Bianco: da appassionato d'arte a chef pluripremiato

Da grande appassionato di arte, che respira fin dalla sua infanzia nel laboratorio di scultura e pittura di famiglia, definisce la cucina come “l'unica forma d'arte che riesce a far interagire tutti i sensi simultaneamente”. Da qui fa suo il motto “avanguardia del passato” che riassume la sua filosofia basata sulla logica del contrasto, il legame con il territorio e l'attenzione verso le culture, le memorie e i sapori dei luoghi. Secondo Bianco, il cuoco è quindi il custode del passato che, con la sua tecnica e interpretazione del presente, crea una cucina innovativa e moderna.

Salvatore Bianco, chef dell‘Hotel Eden di Roma

Salvatore Bianco per l'Hotel Eden ha elaborato un menu per La Terrazza e Il Giardino Ristorante che, partendo da ricette tipiche del territorio, offre in chiave ricercata piatti di ispirazione mediterranea. Ama viaggiare, scoprire i costumi dei paesi, studiare le materie prime e la loro origine ed esplorare le diverse tecniche di cottura. La sua instancabile voglia di conoscenza diventa una risorsa creativa dove i piatti, elaborati in modo originale e intuitivo, sono espressione della sua filosofia e dei suoi valori, evocando memorie passate e nuove sensazioni. Dal 2014 fa parte della prestigiosa Guida delle Soste e dal 2020 è Ambasciatore del Gusto, l'associazione che riunisce la qualità della ristorazione italiana.

«Sono orgoglioso di dare il mio contributo all'offerta gastronomica dell'Hotel Eden, un albergo che rappresenta l'eccellenza dell'ospitalità a Roma e nel mondo. Qui ho trovato una casa e un senso di famiglia che per me sono fondamentali. Sono davvero molto onorato di poter far parte di una squadra professionale come quella di Dorchester Collection, conosciuta in tutto il mondo per il suo servizio impeccabile. Ringrazio il general manager Mirko Cattini per avermi dato questa bellissima opportunità».

Lo chef Salvatore Bianco e il general manager Mirko Cattini dell‘Hotel Eden di Roma

«Siamo entusiasti di dare il benvenuto all'executive chef Salvatore Bianco. Il suo spirito di squadra e la sua esperienza di successo lo rendono il candidato ideale per guidare la brigata dell'albergo verso nuovi traguardi, segnando un capitolo nuovo ed emozionante nell'evoluzione culinaria dell'Hotel Eden. Siamo certi che le nostre proposte innovative e sostenibili, con la sua filosofia di cucina incentrata sulla valorizzazione del territorio, la ricercatezza degli ingredienti e la tecnica di lavorazione della materia prima, continueranno a superare le aspettative dei nostri ospiti» dichiara Mirko Cattini.