La miglior pizzeria dell'America Latina è “Leggera Pizza Napoletana”

La migliore pizzeria dell'America Latina per il 2024? Secondo 50 Top Pizza, la guida più influente di settore del mondo pizza, è quella di Leggera Pizza Napoletana di André Guidon, a San Paolo, in Brasile. Al secondo posto si posiziona QT Pizza Bar, sempre a San Paolo, in Brasile; grande soddisfazione per la pizzeria di Matheus Ramos, che si aggiudica anche il premio Pizza Maker of the Year 2024 - Ferrarelle Award. Terzo gradino del podio per Ti Amo di Victoria e Carola Santoro a Buenos Aires, in Argentina, che ha conquistato anche il premio speciale Performance of the Year 2024 - Robo Award. Il Brasile, con 25 indirizzi, è il paese più rappresentato dell'America Latina, seguito dall'Argentina con 8 e dal Cile con 6.

André Guidon (Leggera Pizza Napoletana), Matheus Ramos (QT Pizza Bar) e Victoria e Carola Santoro (Ti Amo)

50 Top Pizza America Latina: la classifica

Quarta posizione per A Pizza da Mooca a San Paolo, in Brasile, che si è aggiudicata anche il premio speciale Pizza of the Year 2024 - Latteria Sorrentina Award con Sobrasada Pirineus. Quinta posizione per Allería a Providencia, in Cile, a cui è andato anche il premio Best Dessert List 2024 - Cremoso - La Dispensa Award; sesta posizione per Ardente a Città del Messico, in Messico, che ha ottenuto anche il premio Best Pasta Proposal 2024 - Pastificio Di Martino Award; settima posizione per Unica Pizzeria a San Paolo, in Brasile, a cui è andato anche il premio Best Fried Food 2024 - Il Fritturista - Oleificio Zucchi Award; ottava posizione per la pizzeria Imilla Alzada a La Paz, in Bolivia, che si è aggiudicata anche il premio One to Watch 2024 - C-Trade Gourmet Award; in nona posizione, Ferro e Farinha a Rio de Janeiro, in Brasile, a cui è andato anche il premio New Entry of the Year 2024 - Solania Award; a chiudere la top ten Atte. Pizzeria Napoletana a Buenos Aires, in Argentina.

Le prime 10 posizioni della classifica 50 Top Pizza Latin America 2024 entrano di diritto nelle 100 Migliori Pizzerie al Mondo, che si ritroveranno al Teatro Mercadante di Napoli il 10 settembre per 50 Top Pizza World 2024. Il premio Best Beer Service 2024 - Peroni Nastro Azzurro Award è andato a Flama a Miraflores, in Perù, che occupa anche l'undicesima posizione.

L'unico Green Oven 2024 - Goeldlin, ovvero il riconoscimento che viene assegnato alle pizzerie con una forte attenzione alle pratiche di sostenibilità ambientale, è andato a Seba's ad Uvita, in Costa Rica.

La classifica completa di 50 Top Pizza Latin America 2024

1 Leggera Pizza Napoletana - San Paolo, Brasile

2 QT Pizza Bar - San Paolo, Brasile

3 Ti Amo - Adrogué, Argentina

4 A Pizza da Mooca - San Paolo, Brasile

5 Allería - Providencia, Cile

6 Ardente - Città del Messico, Messico

7 Unica Pizzeria - San Paolo, Brasile

8 Imilla Alzada - La Paz, Bolivia

9 Ferro e Farinha - Rio de Janeiro, Brasile

10 Atte. Pizzeria Napoletana - Buenos Aires, Argentina

11 Flama - Miraflores, Perù

12 Veridiana - San Paolo, Brasile

13 Grazie Pizzeria Napoletana - Maceió, Brasile

14 400 Pizzería - Las Condes, Cile

15 Chichilo's - Santa Fe, Argentina

16 Siamo nel Forno - Buenos Aires, Argentina

17 Baco Pizzaria - Brasilia, Brasile

18 Grazie Napoli - Santo André, Brasile

19 Capricciosa - Rio de Janeiro, Brasile

20 Domani - Pizza Napoletana - Providencia, Cile

21 Coltivi - Rio de Janeiro, Brasile

22 Davvero Pizzería - Ñuñoa, Cile

23 Luigia - Foz do Iguaçu, Brasile

24 Ciao Pizzeria Napoletana - Porto Alegre, Brasile

25 Núvola - Buenos Aires, Argentina

26 Otto e Mezzo Pizza Verace - Bento Gonçalves, Brasile

27 Cincinnati - Buenos Aires, Argentina

28 Locale Pizza - Rio de Janeiro, Brasile

29 Capri - Lo Barnechea, Cile

30 Quintal 333 - Governador Valadares, Brasile

31 ST Giovanni's - Las Condes, Cile

32 Frasca - Carlos Barbosa, Brasile

33 Vinny's - Brasilia, Brasile

34 Carlos - San Paolo, Brasile

35 Francisca del Fuego - Buenos Aires, Argentina

36 Pizzaiolo - Medellin, Colombia

37 Portarossa - Pampatar, Venezuela

38 Paradiso - Pedro Juan Caballero, Paraguay

39 Pizzeria La Clásica - San Salvador, El Salvador

40 L'Incanto - Punta del Este, Uruguay

41 Di Bari Pizza - San Paolo, Brasile

42 Il Caminetto - Santo Domingo, Repubblica Dominicana

43 Seba's - Uvita, Costa Rica

44 Dopodomani - Naguanagua, Venezuela

45 Pizza di Casabona - Santos, Brasile

46 Piccola Fattoria - Rio de Janeiro, Brasile

47 L'Apero´ Pizza - Città del Guatemala, Guatemala

48 Wilma's Pizza - San Paolo, Brasile

49 Vallino Pizzeria Napoletana - Domingos Martins, Brasile

50 Paesano - La Plata, Argentina

50 Le Mani Pizza Napoletana - Passo Fundo, Brasile

50 La Nonna - Aguascalientes, Messico

Premi Speciali - 50 Top Pizza Latin America 2024

One to Watch 2024 - C-Trade Gourmet Award

Imilla Alzada - La Paz, Bolivia

Pizza Maker of the Year 2024 - Ferrarelle Award

Matheus Ramos di QT Pizza Bar - San Paolo, Brasile

New Entry of the Year 2024 - Solania Award

Ferro e Farinha - Rio de Janeiro, Brasile

Best Fried Food 2024 - Il Fritturista - Oleificio Zucchi Award

Unica Pizzeria - San Paolo, Brasile

Pizza of the Year 2024 - Latteria Sorrentina Award

Sobrasada PIRINEUS di A Pizza da Mooca - San Paolo, Brasile

Performance of the Year 2024 - Robo Award

Ti Amo - Adrogué, Argentina

Best Pasta Proposal 2024 - Pastificio Di Martino Award

Ardente - Città del Messico, Messico

Best Dessert List 2024 - Cremoso - La Dispensa Award

Allería - Providencia, Cile

Best Beer Service 2024 - Peroni Nastro Azzurro Award

Flama - Miraflores, Perù

50 Top Pizza Latin America - Green Oven 2024 - Goeldlin

Seba's - Uvita, Costa Rica

50 Top Pizza Latin America - Top in Country 2024

Top Pizzeria in Brazil 2024 - Leggera Pizza Napoletana - San Paolo, Brasile

Top Pizzeria in Argentina 2024 - Ti Amo - Adrogué, Argentina

Top Pizzeria in Chile 2024 - Allería - Providencia, Cile

Top Pizzeria in Mexico 2024 - Ardente - Città del Messico, Messico

Top Pizzeria in Bolivia 2024 - Imilla Alzada - La Paz, Bolivia

Top Pizzeria in Peru 2024 - Flama - Miraflores, Perù

Top Pizzeria in Colombia 2024 - Pizzaiolo - Medellin, Colombia

Top Pizzeria in Venezuela 2024 - Portarossa - Pampatar, Venezuela

Top Pizzeria in Paraguay 2024 - Paradiso - Pedro Juan Caballero, Paraguay

Top Pizzeria in El Salvador 2024 - Pizzeria La Clásica - San Salvador, El Salvador

Top Pizzeria in Uruguay 2024 - L'Incanto - Punta del Este, Uruguay

Top Pizzeria in the Dominican Republic 2024 - Il Caminetto - Santo Domingo, Repubblica Dominicana

Top Pizzeria in Costa Rica 2024 - Seba's - Uvita, Costa Rica

Top Pizzeria in Guatemala 2024 - L'Apero´ Pizza - Città del Guatemala, Guatemala

50 Top Pizza America Latina, il Brasile in testa

Sono 14 i diversi Paesi dell'America Latina presenti in classifica in questa prima edizione. Il Brasile, con 25 indirizzi, è il Paese più rappresentato, seguito dall'Argentina con 8 e dal Cile con 6. San Paolo si conferma la capitale della pizza di qualità nell'America Latina, con ben 10 locali presenti in guida. «Ci teniamo molto a ringraziare il Brasile e la Città di Rio de Janeiro - dichiarano i curatori della guida Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere - per la grande accoglienza che abbiamo ricevuto; ci siamo sentiti da subito a casa e questo entusiasmo nei confronti della guida e della pizza ha fatto sì che questa cerimonia di premiazione fosse tra le meglio riuscite. Vogliamo inoltre ringraziare Bráz Pizzaria, presente in guida tra le catene artigianali, che ha ospitato il nostro party».

