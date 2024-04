Viaggio nel cuore della Basilicata con Tour Gal Start 2020

Due giorni intensi alla scoperta di alcuni degli angoli più suggestivi della Basilicata: quelli del territorio limitrofo alla città di Matera, dove si è svolto l’evento, terra antica e sapiente, dove il lavoro e le tradizioni continuano ad essere dei sani valori da tramandare di generazione in generazione.

La Basilicata, sede dell'evento Gala Start 2020

È quanto hanno potuto vivere una cinquantina di associati alla Federazione italiana cuochi, che proprio quest’anno ha deciso di organizzare a Matera la propria Assemblea Nazionale, il 7 e 8 aprile scorsi all’Una Hotels MH Matera, e che, una volta conclusi i lavori federativi, ha prolungato il soggiorno fino al 9 aprile. Una estensione affascinante del programma, resa possibile grazie al Gal Start 2020, che ha messo in atto questo interessante Study Tour riservato, oltre che a Chef e Cuochi Fic, anche a giornalisti, operatori del settore, ristoratori.

Tour Gal Start 2020: alla scoperta dei tesori della Basilicata orientale

Il Gal Start 2020, infatti, con il suo presidente, Angelo Zizzamia, è stato una delle prestigiose istituzioni regionali intervenute ai lavori assembleari, assieme alla Regione Basilicata e all’Apt Basilicata. Con Zizzamia, sono stati presenti anche il vicepresidente del Gal Start 2020, Nicola Caruso, i componenti del Cda, Rocco Fiorino, Maria Teresa Camardella, Rosanna Depizzo, Pietro Buonsanti e Nunzio Di Mauro, la struttura tecnica col direttore Nicola Raucci, il responsabile tecnico Gianluca Gariuolo, l’animatrice Elisa Tripaldi e la segreteria con Angela Centonze.

Premiazione Gal Star 2020 al Gala Dinner Fic

«Voglio ringraziare a nome di tutta Federcuochi il Gal Start 2020, di cui facciamo parte come associazione, per il grande sostegno che ci ha dimostrato, non solo nel brillante e dinamico contesto dell’Assemblea Nazionale ma come vero e proprio compagno di viaggio nella valorizzazione di questo affascinante territorio che è la Basilicata» ha detto durante i lavori il presidente nazionale Fic, Rocco Cristiano Pozzulo, mentre il presidente Angelo Zizzamia è potuto intervenire anche durante la Gala Dinner, ricevendo un riconoscimento da parte della federazione.

L'Autentico Suino Lucano di Pomarico

Prima tappa, così, è stato il Comune di Pomarico, antico borgo arroccato sulle morbide colline materane, con l’interessante centro storico e il significativo Museo della cultura contadina e delle tradizioni popolari, vera e propria “voce narrante” di intere generazioni di agricoltori.

Pomarico, degustazione di Autentico Suino Lucano

Nella stessa Pomarico, spazio subito al gusto, con la scoperta dei sapori dell’Autentico Suino Lucano, grazie alle degustazioni organizzate dalla storica macelleria “Bottega della Carne”, una delle numerose aziende beneficiarie del Gal Start 2020. Nel paese gli ospiti sono stati accolti dall’assessore Beatrice Difesca, oltre che dalla Pro Loco di Pomarico.

L'Amaro Lucano di Pisticci

La scoperta del territorio materano è proseguita, poi, con un luogo simbolo non solo della Basilicata, ma di tutta Italia: Pisticci, dove sorge il “Museo-Canteria” Essenza Lucano, dedicato allo storico Amaro Lucano, conosciuto ed esportato in tutto il mondo e che oggi festeggia i 130 anni di attività (era il 1894 quando prese il via questa meravigliosa avventura), proseguendo la tradizione familiare fondata e avviata dal Cav. Pasquale Vena & Figli.

La sede di Essenza Lucano a Pisticci

Un sito che non è solo museale, ma che rappresenta il cuore pulsante dell’azienda, dove gli ospiti hanno potuto degustare l’Amaro nelle sue diverse essenze ed anche servito secondo la moderna arte della mixology. Il tutto conclusosi con una gradevole cena organizzata dall’Associazione Cuochi Materani, guidati dal presidente Battista Guastamacchia, con il supporto di tutta l’Unione Regionale Cuochi Lucani, guidata dal presidente Antonio Zazzerini.

Il Mafe di Ferrandina

L’indomani, ancora un suggestivo paese sotto lo sguardo attento dei delegati Fic: quello di Ferrandina, dove è stato possibile visitare il Mafe (Museo Archeologico di Ferrandina), museo virtuale finanziato dal Gal Start 2020.

Visitando le stanze e le postazioni virtuali, guidati dall’archeologo Antonio Pecci, è emersa una storia affascinante di questa parte di territorio, con le antiche popolazioni lucane già dedite da secoli all’agricoltura e all’allevamento e che custodiscono ancora oggi gelosamente il proprio patrimonio storico e culturale.

L'abbazia di San Michele Arcangelo a Montescaglioso

Non meno affascinante, infine, l’ultima tappa dello Study Tour, quella a Montescaglioso, con la visita nei chiostri dell’Abbazia di San Michele Arcangelo e con un vero e proprio percorso museale sull’importanza della presenza della chiesa, del monachesimo, della tradizione benedettina e della preghiera unita al lavoro. Un paese che vive ancora oggi di questa serenità certosina e dove anche i giovani cercano di scommettersi nel presente e nel futuro. Come i due fratelli imprenditori del birrificio “Brew & Cook”, altra azienda beneficiaria del Gal Start 2020, che ha organizzato una interessante degustazione delle proprie birre artigianali. A salutare gli ospiti a Montescaglioso è stato il sindaco, Vincenzo Zito, con l’assessore e membro del Cda del Gal, Pietro Buonsanti.

Basilica di San Michele Arcangelo a Montescaglioso

Lo stesso Study Tour, dunque, ha fatto emergere quanto il Gal Start 2020 abbia operato e stia tuttora operando in numerose attività di promozione e valorizzazione del suo territorio e dei prodotti enogastronomici dell'area che rappresenta, Matera orientale metapontino, al fine di far conoscere le peculiarità artistiche e storiche dei borghi della collina materana, in particolare della macro-area “Collina Materana, Metapontino e Basso Sinni”, in un investimento continuo nel settore turistico, enogastronomico e culturale.

L’iniziativa realizzata, infine, è inserita all’interno del Progetto di Cooperazione interterritoriale ''Brand Basilicata" realizzato dai cinque Gal Lucani nell'ambito della Misura 19.3 del Psr Basilicata 2014/2020, al fine di promuovere in maniera coordinata e integrata le aree rurali lucane, presentare le aziende ed i prodotti turistici ed enogastronomici che ricadono nel territorio del Gal e che hanno utilizzato questo strumento per migliorare i servizi della comunità locale.