Rock_Le Band 2024 limited edition di Siggi Group: tributo al rock e alla sostenibilità

Siggi Group, azienda vicentina con oltre 50 anni di esperienza nella produzione di abbigliamento professionale, si impegna per il secondo anno a promuovere la sostenibilità con il lancio della nuova collezione Rock_Le Band 2024.

I grembiui Rolling Stones, AC/DC e Queen

Questa innovativa linea di grembiuli non solo riflette uno stile accattivante e moderno, ma sottolinea l'importanza di ridurre gli sprechi e valorizzare le risorse disponibili.

Rock_Le Band 2024 di Siggi Group: collezione sostenibile da tessuti di alta moda

I grembiuli della collezione Rock_Le Band 2024 sono realizzati utilizzando eccedenze di tessuti e rimanenze di brand di alta moda che altrimenti sarebbero diventati scarto, contribuendo così a evitare l'accumulo in discariche o l'incenerimento di materiali pregiati. In collaborazione con Maeba International, grossista italiano di tessuti e accessori, il progetto si propone di allungare il ciclo di vita “In collaborazione con Maeba International, grossista italiano di tessuti e accessori, il progetto si propone di allungare il ciclo di vita di grandi volumi di tessuti di qualità che altrimenti sarebbero diventati rifiuto senza essere mai stati utilizzati. Inoltre, il marchio ReLiveTex® di Maeba certifica che i tessuti selezionati sono stati recuperati da processi di svalorizzazione.

Quest'iniziativa si inserisce nel contesto più ampio dell'economia circolare, promuovendo condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti per estendere il ciclo di vita dei prodotti e ridurre al minimo i rifiuti. La Collezione Rock_Le Band 2024 è in linea con gli obiettivi dell'agenda 2030 per la “Produzione e consumo responsabile”.

Grembiuli Rock_Le Band di Siggi Group: tributo alla musica leggendaria

I sei nuovi grembiuli della collezione prendono il nome di leggendarie band rock come Rolling Stones, Oasis, Doors, Queen, AC/DC, U2. Versatili e stilosi, possono essere utilizzati in un’ampissima gamma di ambiti lavorativi: quelle più strettamente legati alla ristorazione, come bar, gelaterie, pasticcerie e panifici, ma anche in aziende in cui si lavora spesso con materiali che possono sporcare, come quelle del settore dell’artigianato e del giardinaggio. In particolare, il grembiule double-face Oasis si presenta come il più versatile, potendo essere utilizzato in entrambi i lati: in tale maniera, si può adattare alle varie occasioni e ai vari ambienti, senza tralasciare la comodità di poter nascondere subito le macchie impreviste.

I grembiuli Oasis e U2

Questi grembiuli sono a edizione limitata, poiché sono stati creati con materiale limitato, legato a ciò che è stato recuperato da altre aziende, enfatizzando così il valore della sostenibilità nell'industria della moda. Per questa collezione sono stati acquistati e riutilizzati 9.049 metri di tessuti, suddivisi in 23 varianti e metraggi disomogenei: più di 3.000 metri di tessuto in più rispetto all’anno scorso, a testimonianza di un maggior impegno da parte dell’azienda e di una maggiore disponibilità di prodotto che, pur rimanendo in edizione limitata, va a soddisfare meglio le numerose richieste da parte di un mercato sempre più sensibile al tema della sostenibilità.

Rock_Le Band 2024 è parte del progetto “Vitae” Siggi Group

La collezione fa parte del Progetto “VITAE” di Siggi Group. L’acronimo VITAE riassume le parole chiave espresse in questa frase: “Diamo Valore ai prodotti, alle risorse e al lavoro delle persone, Ispirati dalla visione di un pianeta migliore ci impegniamo con Tenacia in progetti e azioni concrete mettendo al primo posto l’Ambiente e l'Etica”. All'interno di Vitae, infatti, sono presenti numerose iniziative orientate alla sostenibilità ambientale, sociale e alla promozione della cultura e del benessere in azienda.

Siggi Group continua a dimostrare che la moda può essere un veicolo potente per il cambiamento, incoraggiando uno stile di vita sostenibile e responsabile. La Collezione Rock_Le Band 2024 è disponibile da questa primavera presso i rivenditori autorizzati Siggi e sullo store online.

Siggi Group

Via Vicenza 23 - 36030 San Vito Di Leguzzano (Vi)

Tel 0445 695500