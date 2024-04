Valorizzare lo stile italiano: la mission di Fedegroup per un turismo sostenibile

«Il 2023 ha visto 397,5 milioni di presenze turistiche in Italia con il 66% di turisti stranieri attratti dallo stile di vita italiano e dall’allure di esclusività che il nostro paese trasmette, un rating dal pubblico internazionale di 8,2 punti su 10 e un incremento importante del turismo d’alta gamma, ma anche una significativa ripresa del turismo di prossimità che sta raggiungendo le quote del turismo pre-pandemico. Se il pubblico internazionale si classifica come “alto-spendente”, sul fronte nazionale abbiamo visto una contrazione della disponibilità di spesa dovuta al caro vita: oggi più che mai un’azienda che opera nel settore deve avere grande consapevolezza delle necessità del suo target e deve proporre soluzioni ad hoc per ogni esigenza.» racconta Mirko Sanna, managing director di Fedegroup.

Il turismo sostenibile secondo Fedegroup

Per noi l’hotel è uno dei nodi strategici della promozione culturale dell’Italia ed è in questa ottica che moduliamo la nostra proposta: dal pernottamento alla colazione, passando per pranzo e cena, che vedono menu territoriali ad un ottimo value for money, ogni momento deve regalare al turista, locale o straniero, un momento “italiano”, ricco di tradizione, storia e cultura.»

Fedegroup: tre relais per un benessere a tutto tondo

Azienda leader nel settore della ristorazione in outsourcing per l’hotellerie nata nel 2004, Fedegroup gestisce con la sua linea di business dedicata all’hospitality tre relais di riferimento sul territorio: Villa Barbarich, prestigiosa villa veneta di fine Cinquecento alle porte della laguna di Venezia, Punta Molino Beach Resort & Thermal Spa, relais affacciato sullo splendido Castello Aragonese di Ischia, e Ròseo Euroterme Wellness Resort, centro termale family d’alta gamma incastonato nel cuore del Parco delle Foreste Casentinesi a Bagno di Romagna (Fc).

«Tre strutture con una forte identità che rispondono alle esigenze sempre più specifiche del settore, a partire da quella del “benessere” - che vede l’Italia polo della wellness economy con un flusso di 3,4miliardi di dollari Us - declinato sia sul fronte del servizio termale e Spa sia su quello dell’healthy eating con menu ricchi di proposte attente a ogni stile alimentare, sane e sempre gustose.» continua Sanna.

Villa Barbarich 1/3 Punta Molino Beach Resort & Thermal Spa 2/3 Ròseo Euroterme Wellness Resort 3/3 Previous Next

Sono proprio i trattamenti termali al centro delle offerte di Punta Molino Beach Resort & Thermal Spa e Ròseo Euroterme Wellness Resort, due centri che nascono su antiche sorgenti d’acqua ipertermale conosciute già ai tempi dei romani e che propongono trattamenti capaci di valorizzare l’autenticità delle due diverse culture locali.

Se a Ischia sono proposti trattamenti con sabbia e sale provenienti dal litorale che si trova a pochi passi dal relais, l’offerta di Bagno di Romagna è invece arricchita da antichi olii essenziali della flora autoctona e regala un’esperienza unica di relax a contatto con la natura. Un benessere che trova spazio anche a Villa Barbarich, con la sua Spa ad uso esclusivo e la pace che avvolge il relais immerso nel verde lagunare.

Esperienza immersiva e personalizzata: l'ospitalità secondo Fedegroup

«Rispetto alle tendenze del passato ci troviamo davanti a un nuovo pubblico, sempre più consapevole in tema di sostenibilità e alla ricerca costante di esperienze immersive fuori dai circuiti mainstream: i turisti oggi scelgono la storia e le tradizioni autentiche, da scoprire in ogni sfumatura con una particolare predilezione per quella culinaria. Un’offerta personalizzata e “identitaria” è fondamentale per poter soddisfare queste nuove esigenze, continuando a raccontare un Paese, il nostro, che della cultura e della tradizione fa una delle sue principali leve promozionali.» commenta Mirko Sanna

Mirko Sanna

«Fedegroup propone in ciascuna delle sue strutture proprio questo tipo di esperienza: un assaggio autentico del luogo, tra relax e scoperta. E ai servizi hospitality di altissimo livello coniuga una proposta culinaria eccellente fatta di materie prime a km0, stagionali, e piatti tradizionali. Accanto alle prelibatezze blasonate riconosciute in tutto il mondo non mancano mai piatti “poveri” ma ricchi di storia: la tradizione contadina è un patrimonio ineguagliabile per gusti e profumi, un racconto gastronomico autentico di tutta l’Italia.»

Fedegroup: il personale come "portabandiera" dell'eccellenza italiana

La celebre accoglienza italiana, fatta di calore e generosità, è un altro asset fondamentale per l’operatività di Fedegroup che per ciascuno dei suoi relais sceglie e forma il suo personale secondo i più alti standard qualitativi: ciascuna delle persone che lavorano nelle strutture gestite dall’azienda è “portabandiera” dell’eccellenza tricolore e “portavoce” di un patrimonio culturale riconosciuto e amato in tutto il mondo per le sue peculiarità.

«Raccontare l’Italia e valorizzare le identità regionali e locali anche attraverso il racconto “delle persone” è uno degli obiettivi che condividiamo con i nostri partner, sia nelle nostre strutture sia in quelle in cui gestiamo la ristorazione. Quando entriamo in un hotel entriamo in un organismo vivo e parte integrante del tessuto sociale locale e abbiamo il dovere di rispettarne la cultura.» conclude Sanna

Fedegroup

Via Benigno Crespi 57 - 20159 Milano

Tel 02 76317984